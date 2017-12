Päätyykö seuraavaan sanakirjaan laihdutusleikkaus tai valemedia?

Kielitoimiston sanakirjan seuraavan version muokkaustyö on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

Sanakirjan verkkoversio päivittyi alkukeväästä, jolloin siihen lisättiin hakusanoiksi muun muassa burkini, emoji, laastarisuhde, ruutuaika ja ikuisuusprojekti.

Ensi vuoden sanakirjaan saattavat uutuuksina päätyä muun muassa laihdutusleikkaus, mantelijuoma ja eräät media-sanat, kuten medianäkyvyys tai valemedia.

– Suurimmaksi osaksi ehdolla olevat ovat yhdyssanoja, jotka eivät välttämättä kuulosta kovin uusilta. Esimerkiksi ruokaan ja urheiluun liittyviä sanoja tulee yleensä mukaan, ennakoi sanakirjan päätoimittaja Tarja Heinonen.

Hän korostaa, että listat elävät vielä.

Kielitoimiston sanakirjasta on ilmestynyt tähän mennessä kaikkiaan kahdeksan laitosta, kuusi sähköistä ja kaksi painettua. Viimeisimmässä päivityksessä lisättiin noin 650 hakusanaa. Kielitoimiston sanastot pohjautuvat aiempina vuosina ilmestyneisiin Suomen kielen perussanakirjaan ja Nykysuomen sanakirjaan.

Sanakirjassa on nyt runsaat 100 000 sanaa.

Korusähkelomake katosi

Sanakirjaan otettavan sanan tulee olla yleinen ja mieluiten yleiskieltä. Varsin hyvänä nyrkkisääntönä Heinonen pitää sanan esiintymistä toimitetussa tekstissä.

– Yritämme myös katsoa, että sanaa käytetään pidempään. Emme mielellämme ota mukaan hetken muoti-ilmauksia tai lyhytaikaiseen käyttöön tarvittavia sanoja.

Lainasanoissa joudutaan pohtimaan myös kirjoitusasua. Esimerkiksi tviitata-sanasta Kielitoimiston sanakirja hyväksyy sekä yksinkertaisen että kaksinkertaisen v-kirjaimen käytön. Sen sijaan takamuksen hytkyttämistä tarkoittava twerkata kirjoitetaan vain w:llä.

Mutta milloin sana kokee niin karun kohtalon, että se poistetaan tykkänään?

– Useimmissa tapauksissa sana on niin vanhentunut ja epämielenkiintoinen, ettei sitä edes kukaan huomaa kaivata.

Viime vuosina sanakirjasta on poistettu esimerkiksi kunnanvero ja korusähkelomake.

STT

Kuvat: