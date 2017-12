Paavi Franciscus johtaa joulumessun Vatikaanissa

Paavi Franciscus johtaa jouluaaton messun tänään Vatikaanissa. Pyhä isä pitää perinteisen aattomessun Pietarinkirkossa.

Franciscus on aiemmin korostanut joulumessun puheessaan myötätunnon, armon ja empatian merkitystä.

Paavi on kehottanut kuulijoita luopumaan itsekeskeisistä arvoista ja vaurauden tavoittelusta sekä palaamaan yksinkertaisten arvojen pariin.

Joulupäivänä paavi antaa perinteisen urbi et orbi -siunauksensa Pietarinkirkon parvekkeelta.

STT

Kuvat: