Päivä on tänään lyhimmillään

Tänään on vuoden lyhin päivä eli talvipäivänseisaus. Aurinko paistaa suoraan kauriin kääntöpiirille ja pohjoisella pallonpuoliskolla päivä on lyhimmillään.

Aurinko on eteläisellä taivaalla matalammillaan, ja Lappia halkovan pohjoisen napapiirin pohjoispuolella aurinko ei nouse lainkaan.

Helsingissä päivän pituus on noin viisi tuntia ja 49 minuuttia. Jyväskylässä päivällä on pituutta noin viisi tuntia ja Oulussa noin kolme ja puoli tuntia.

Loppuviikosta päivä alkaa vähitellen pidetä, ja maaliskuun lopulla kevätpäiväntasauksen aikaan päivä ja yö ovat yhtä pitkiä.

Eteläisellä pallonpuoliskolla on tänään vastaavasti vuoden pisin päivä.

