Palloliitto kiistää viivästymisen – selvitys maajoukkuekorvauksista jo toimitettu

Palloliitto ei niele tietoja, joiden mukaan sen selvitystä jalkapallomaajoukkueiden pelaajakorvauksista saadaan odottaa tammikuun loppupuolelle. Tasa-arvovaltuutetun toimiston mukaan Palloliitto olisi saanut lisäaikaa selvityksen toimittamiseen, mutta Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden mukaan liitto laittoi selvityksen takarajan puitteissa.

– Selvitys toimitettiin maanantaina 18. joulukuuta. Olisimme saaneet lisäaikaa, mutta emme tarvinneet. Lisäselvityksiä voimme antaa, jos tarvitaan, mutta selvitys lähti maanantaina, Casagrande kertoo.

– Vastauksemme on perusteellinen. Odotamme, että se on vähintäänkin tyydyttävä. On hyvä, että asia käsitellään tasa-arvovaltuutetun toimesta, sillä asia vaikuttaa kiinnostavan laajalti.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi liitolta selvitystä naisten ja miesten maajoukkueiden erisuuruisista korvauksista.

– Me haluamme selvittää, onko tässä mahdollisesti syrjinnästä kysymys. Eli jos miehet ja naiset asetetaan sukupuolen perusteella eri asemaan, silloin syntyy helposti olettama siitä, että syrjitään sukupuolen perusteella, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara kertoi Ylelle viime viikolla.

Naisten maajoukkue neuvotteli palkkioitaan uusiksi syksyllä. Miesten maajoukkueen sopimus puolestaan neuvotellaan uusiksi ennen ensi syksynä pelattavaa Nations Leagueta.

– Ne on aina kahden vuoden settejä, karsintasykli kerrallaan, Casagrande sanoo sopimuksista.

https://yle.fi/urheilu/3-9971325

STT

Kuvat: