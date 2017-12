Pankkikonttoreiden ovilla vain vähän sisäänpyrkijöitä -”Ruokaa pitäisi ostaa, ja tupakkaa”

Rahoitusalan työnseisaus ei tuntunut aamulla juuri helsinkiläisiä hetkauttavan, sillä pankkikonttorien ovilla kävi vain niukasti sisäänpyrkijöitä.

Työnseisaus sulki suurimman osan pankkikonttoreista ja pankkien puhelinpalveluista tänään. Työnseisauksen on määrä jatkua myös huomenna.

Yksi harvoista pankkiin halunneista oli Juha Tarkiainen, joka rynkytti turhaan Danske Bankin Kaivokadun konttorin ovea aamukymmeneltä. Tarkiainen olisi käynyt nostamassa pankista käteistä, hänellä kun ei ole pankkikorttia.

– Ruokaa pitäisi ostaa, ja tupakkaa. Ja kitaraan pitäisi saada uudet kielet, harmistunut Tarkiainen sanoi.

Lakko tuli Tarkiaiselle yllätyksenä, vaikka hän olikin seurannut uutisia joulunpyhinä.

– En olisi tänne asti lähtenyt, jos olisin tästä tiennyt.

Kulman takana Mannerheimintiellä Nordean konttorin ovenripaa kokeili turhaan Sarah Yu, joka olisi halunnut käydä pankissa neuvottelemassa lainasta.

– Tämä on suuri harmi. Asia on kiireinen, ja minä olen ensi viikolla liikematkalla, Yu manasi.

Konttorit auki vasta ensi vuoden puolella

Pankkikonttorien kiinni olon ohella myös pankkien muissa palveluissa voi työnseisauksen takia olla viiveitä, ruuhkaa ja häiriöitä.

Nordean kaikki konttorit ovat lakon ajan kiinni ja asiakaspalvelu palvelee rajoitetun ajan kello 9-17. Verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminta pyritään varmistamaan.

Osuuspankeissa sekä konttorit että henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu ovat pääsääntöisesti kiinni. Sosiaalisen median asiakaspalvelu ei ole toiminnassa. Yritysasiakkaiden asiakaspalvelu on suljettu lukuun ottamatta kiireellistä asiakaspalvelua. Korttiasiakaspalvelu toimii normaalisti.

Sekä Danske Bankissa että Aktiassa niin konttorit kuin puhelinasiakaspalvelu ovat suljettuina. Handelsbanken pyrkii palvelemaan asiakkaitaan normaalisti, ja sen puhelinpalvelu pysyy auki.

S-Pankin palvelupisteet ovat auki normaalisti ja puhelimitse voi hoitaa päivittäisiä asioita. Liki puolet Oma Säästöpankin konttoreista on auki.

Kiistakapulana viikonlopputyö

Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Danske Bankin henkilöstöyhdistyksen lakko alkoi tänään aamulla ja päättyy perjantaina keskiyöllä. Rahoitusalan työriidan taustalla ovat näkemyserot erityisesti viikonlopputyön teettämisen ehdoista.

Työnantajapuoli on vaatinut työaikamääräysten täydellistä muuttamista niin, että työnantaja saisi yksipuolisesti olennaisesti nykyistä laajemmin päättää, miten työajat sijoittuvat. Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan työriidan sovittelu jatkuu 2. tammikuuta.

STT

