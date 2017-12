Pankkilakko hiljensi konttorit – verkkopalvelut toimivat ilman suurempia häiriöitä

Pankit avautuvat viikonlopun ja uudenvuoden jälkeen seuraavan kerran tiistaina 2. tammikuuta, jolloin osapuolet myös jatkavat työriidan sovittelua.

Jos sopua työriitaan ei löydy, seuraava kaksipäiväinen työnseisaus järjestetään 4.-5. tammikuuta. Siihen osallistuisi kolmen työntekijäjärjestön lisäksi myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Danske Bankin Esimiehet ja Asiantuntijat.

Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Danske Bankin henkilöstöyhdistyksen lakko alkoi eilisaamuna ja päättyy keskiyöllä. Rahoitusalan työriidan taustalla ovat näkemyserot erityisesti viikonlopputyön teettämisen ehdoista.

ICT-ala aikoo tukea rahoitusalaa työsaarrolla, jos uusi pankkilakko toteutuu. Työsaarto tarkoittaisi sitä, että uusia rahoitusalan yritysten tilauksia ei toimiteta eikä vikoja korjata ICT-alalla 4.-5. tammikuuta. Työsaarrossa olisivat esimerkiksi kaikki Osuuspankit, POP Pankit ja Säästöpankit, Danske Bank, Handelsbanken,

Nordea ja S-Pankki, kertoi Ammattiliitto Pro.

Lakko eteni suunnitelmien mukaan

Pankkien verkkopalvelut ja rajoitetusti avoinna olleetpuhelinpalvelut ovat toimineet rahoitusalan lakon aikana pääosin ongelmitta, kerrotaan sekä Nordeasta että Osuuspankista.

Nordean tiedottaja Jon Paavilainen kertoi, että Nordean puhelinpalvelussa oli torstaina enimmäkseen rauhallista. Puhelinpalvelu, joka on tavallisesti auki vuorokauden ympäri, toimi lakon aikana vajaalla miehityksellä kello 9-17. Kaikki Nordean konttorit olivat lakon aikana kiinni.

– Hetkittäin silloin, kun asiointi on ollut vilkkaampaa, esimerkiksi torstaina työpäivän päätyttyä, jonot puhelinpalvelussa pidentyivät hieman, Paavilainen kertoi.

Myös Osuuspankissa lakon aikaiset palvelut toimivat kuten edeltä suunniteltiin, OP:n asiantuntijajohtaja Pekka Jaakkola sanoi.

Lähes kaikki OP:n konttoreista olivat lakon aikana kiinni. Henkilöasiakkaiden asiakaspalvelu oli suljettu korttiasiakaspalvelua lukuun ottamatta.

Jaakkola kertoi saaneensa muutamista poikkeuksellisesti lakon aikana auki olevista konttoreista tiedon, että niissä on ollut varsin hiljaista.

– Asiakkaat olivat selvästikin saaneet etukäteistietoa riittävästi ja pystyneet siirtämään esimerkiksi sovittuja neuvotteluja tuleville päiville, Jaakkola arvioi.

STT

