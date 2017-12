”Perussuomalaiset näyttävät tyytyvän varoitukseen, mutta se on heidän asiansa”

Perussuomalaisten kansanedustajan Teuvo Hakkaraisen kohdalla seuraamuksista päättää eduskunnassa hänen oma ryhmänsä. Näin sanoo eduskunnan suurinta ryhmää keskustaa luotsaava kansanedustaja Antti Kaikkonen.

– Puhemies on pitänyt puhuttelun (Hakkaraiselle) asiasta ja sanktiokeinot ovat ryhmän käsissä. On mahdollista antaa varoitus tai erottaa ryhmästä joko määräaikaisesti tai pysyvästi, sanoi Kaikkonen keskiviikkona STT:lle.

Humalassa ollut Hakkarainen ahdisteli kokoomuksen kansanedustajaa Veera Ruohoa viime viikolla pikkujouluillan yhteydessä. Ruoho on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Viime perjantaina eduskunnan puhemies Maria Lohela (sin.) antoi Hakkaraiselle huomautuksen. Lisäksi Hakkarainen luopuu itse toisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Tiistaina kerrottiin myös, että Hakkarainen on saanut eduskuntaryhmältään vakavan varoituksen.

– Perussuomalaiset näköjään tyytyvät varoitukseen tässä asiassa, mutta se on kuitenkin heidän asiansa, sanoo keskustan Kaikkonen.

Lisäksi myöhään tiistaina kristillisdemokraattien Päivi Räsänen kertoi Ilta-Sanomille, että juopunut Hakkarainen oli vuosi sitten pikkujouluaikaan käynyt käsiksi häneen ja repinyt hiuksista.

”Tieto Räsäsen retuuttamisesta ei anna aihetta lisätoimiin”

Tieto vuosi sitten tapahtuneesta kansanedustaja Räsäsen kaltoinkohtelusta ei anna aihetta lisätoimiin Hakkaraisen tapauksessa, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Halla-ahon mukaan Räsäsen tapaukseen palaaminen vuotta myöhemmin on ”keinotekoista”.

– Sikäli kuin tähän olisi katsottu tarpeelliseksi puuttua, se olisi pitänyt tehdä jo vuosi sitten, mutta eduskuntaryhmän silloinen puheenjohtaja ei reagoinut tähän tapaukseen mitenkään, Halla-aho sanoi STT:lle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmää johti vuosi sitten sinisten nykyinen puheenjohtaja Sampo Terho.

Halla-aho toivoo, että eduskuntaryhmän tiistaina Hakkaraiselle antama vakava varoitus on riittävä toimenpide tällaisen toiminnan lopettamiseksi.

– Teimme Teuvo Hakkaraiselle täysin selväksi, että jos tämä toistuu, niin seuraava askel on ryhmästä erottaminen. Meillä ei siinä tilanteessa ole muita vaihtoehtoja.

STT ei tavoittanut Hakkaraista kommentoimaan asiaa.

Terho Halla-aholle: Vastuu Hakkaraisen auttamisesta kuuluu nykyiselle puolueelle

Sinisten puheenjohtaja Terho myöntää kuulleensa Hakkaraisen käynnistä Päivi Räsäsen kimppuun noin vuosi sitten pikkujouluaikaan.

Räsänen kertoi Ilta-Sanomille, että Hakkarainen kävi hänen kimppuunsa Pikkuparlamentin pihalla ja riepotteli häntä hiuksista.

Terho kiistää Halla-ahon väitteen, ettei hän tuolloin reagoinut asiaan millään lailla.

Terhon mukaan asiasta hänelle kertonut Räsänen ei vaatinut asialle julkisuutta tai rangaistuksia, vaan toivoi Hakkaraisen saavan hoitoa ja tukea.

– Kävin pitkän keskustelun niin Hakkaraisen kuin työterveyslääkärimme kanssa. Ryhmällä tai eduskunnalla ei ole mahdollisuutta pakottaa ketään hoitoon, mutta apua luvattiin järjestää jos Hakkarainen tulisi sitä pyytämään, Terho kirjoittaa STT:lle lähettämässään tekstiviestissä.

– Puhuin vielä Hakkaraiselle ja hän antoi minulle vahvan lupauksen hakeutua hoitoon. En ole tietoinen, miten hän lopulta menetteli, Terho jatkaa.

– Hakkaraisen ongelmat ovat olleet tiedossa jo edelliseltä vaalikaudelta saakka. Parhaani tein hänen auttamisekseen, nyt vastuu kuuluu nykyiselle puolueelle.

