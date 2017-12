Pietarin pommi-iskusta epäilty tunnustanut teon

Pietarin pommi-iskusta epäilty mies on tunnustanut suunnitelleensa ja toteuttaneensa iskun, kertoivat tutkijat sunnuntaina. Pommi-isku tehtiin supermarketissa keskiviikkona, ja siinä haavoittui 18 ihmistä.

– Hänen (epäillyn) mukaansa teon motiivina oli viha, jota hän tunsi psykologikeskuksia kohtaan, joissa hän on käynyt, kertoi Venäjän tutkintakomitea lausunnossaan.

Epäilty 35-vuotias mies oli piilottanut kaksi muistitikkua lähelle keskiviikon pommi-iskun paikkaa. Muistitikuilla on tietoa teon motiivista.

Tutkijoiden mukaan mies on ollut kirjoilla psykiatrisella klinikalla 19-vuotiaasta lähtien.

Pietarilainen oikeusistuin määräsi miehen pidettäväksi vangittuna 28. helmikuuta asti, kertoi uutistoimisto Ria Novosti.

Aiemmin äärijärjestö Isis kertoi olevansa pommi-iskun takana.

