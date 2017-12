Pietarissa tarkastetaan metroasemia eilisen pommiräjähdyksen jäljiltä

Pietarissa viranomaiset ovat tarkastaneet tänään useita metroasemia, kertoo Fontanka -uutissivusto. Päivän mittaan jo kuusi asemaa on tarkastettu. Asemat on tyhjennetty, eivätkä metrojunat saa pysähtyä asemille niin kauan kuin tarkastus on käynnissä.

Pietarilaisessa supermarketissa räjähti eilen omatekoinen pommi, joka haavoitti 13:a ihmistä. Heistä kuusi on edelleen sairaalassa.

Putin: Räjähdys oli terroriteko

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että pietarilaisessa supermarketissa eilen tapahtunut pommiräjähdys oli terroriteko. Putin on määrännyt turvallisuuspalveluja toimimaan ”päättäväisesti” terroriuhan edessä, jos heidän henkeään uhataan. Sputnik-uutistoimiston mukaan Putin sanoi, että jos poliisien tai muiden turvallisuusviranomaisten henki on vaarassa, heidän tulee ottaa hyökkääjät päiviltä saman tien.

Putin puhui tilaisuudessa, jossa palkittiin Syyriassa palvelleita venäläissotilaita. Tilaisuuden jälkeen Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi presidentin viitanneen puheessaan ”kaikkiin niihin, jotka hautovat suunnitelmia terroriteoista maassamme”.

Pommi kaupan säilytyslokerossa

Mikään ryhmä ei ole tiettävästi ilmoittautunut iskun tekijäksi. Pommi oli ilmeisesti pantu kauppakassien säilytykseen tarkoitettuun lokerikkoon ruokakaupassa. Paikallisen median julkaisemalla valvontakameran tallenteella näkyy, kuinka kauppaan tulee huppupäinen mies repun kanssa. Pian hän poistuu ilman reppua.

Viranomaisten mukaan pommin räjähdysvoima vastasi noin 200:aa grammaa TNT-räjähdysainetta. Pommiin oli myös pantu erilaisia sirpaleita lisäämään tuhovaikutusta.

Joulukuussa useita terrorismipidätyksiä

Aiemmin tässä kuussa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi pidättäneensä useita ihmisiä, jotka suunnittelivat terrori-iskuja Pietariin. Venäläismedian mukaan suunnitteilla oli ollut pommi-iskuja muun muassa Nevski Prospektin valtakadulla sijaitsevaan Kazanin katedraaliin.

Venäjän viranomaiset saivat tiedot suunnitteilla olleista iskuista Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:lta. Venäläismedian mukaan pidätetyt olivat kotoisin Keski-Aasiasta ja sidoksissa äärijärjestö Isisiin.

Huhtikuussa neljätoista ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui, kun Pietarin metrossa räjähti pommi. Tuolloin tekijäksi ilmoittautui al-Qaida-terroriverkostoon kytköksissä ollut ryhmittymä.

http://www.fontanka.ru/2017/12/28/101/

https://sputniknews.com/russia/201712281060372889-putin-explosion-terrorist-attack-st-petersburg/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QAaq_oKTSxU

STT

Kuvat: