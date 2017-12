Pohjois-Karjalassa ei muisteta vastaavaa tilannetta – ”Katkon aikana katsoimme ulos, miten risteyksessä katuvalot paloivat”

Kolin kansallispuiston lähellä Juuan Ahmovaarassa on eletty pari päivää jännityksessä, kun tykkylumitilanne on aiheuttanut jatkuvia lyhyitä sähkökatkoja.

– Meillä oli useita ihan lyhyitä sähkökatkoja, ja silloin voitiin jo ennakoida, että mökki tässä pimenee, kertoo eläkkeellä Ahmovaarassa asuva kauppatieteiden tohtori Osmo Ruuskanen sunnuntaina.

Omakotitalossa vuodenvaihdetta viettämässä olevat Ruuskaset hankkivat varavettä ja varautuivat jopa ruuan tekemiseen avotulella takassa.

– Pisin yhtäjaksoinen sähkökatko oli vähän yli 3 tuntia. Olemme olleet onnekkaita, koska täällä on tietoja, että sähköt ovat olleet poikki useita vuorokausia, kertoo Ruuskanen STT:lle.

Tietoa sähkökatkojen laajuudesta löytyi parhaiten Facebookista, eikä tekstiviestejä tullut esimerkiksi sähköyhtiöltä. Ruuskasen mukaan oli erikoista katsella viereistä risteystä sähköttä.

– Katkon aikana katsoimme ulos, miten risteyksessä katuvalot paloivat. Viereisessä kylässä voi olla ihan erilainen tilanne kuin toisessa kylässä.

Ruuskanen muistelee, että tämän mittakaavan sähköhäiriöitä ei ole tapahtunut vuosiin.

– Tämä häiriö on aivan omaa luokkaansa nyt.

”Maalla on totuttu tämänkaltaisiin tilanteisiin”

Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen uskoo, että haja-asutusalueella ihmiset ovat tottuneet tämänkaltaisiin tilanteisiin, mutta jos haastava tilanne pitkittyy vielä, ongelmia voi tulla esimerkiksi kotihoidossa perillepääsyssä. Hän vakuuttaa kunnan varautuneen moneen.

– Meillä oli esimerkiksi eilen vedenjakelu kuuteentoista asti, mutta hakijoita ei ollut.

Osmo Ruuskasen mielestä vikojen korjaus on ollut aika hidasta.

– Kyllähän tässä tulee vääjäämättä mieleen, että sähköyhtiöiden tulisi jatkaa kaapelointityötä. Johtoja vedettäisiin maan sisälle, jolloin tämmöistä riskiä ei enää olisi.

Kunnanjohtaja vakuuttelee, että maakaapelointia jatketaan.

– PKS jatkaa sitä ensi vuonna. Se korjaa tilannetta, jos tämänkaltaisia talvia tulee, sanoo Hirvonen.

– Mutta jos näitä (talvia) 40 vuoden välein tulee, niin ei näitä hirmu usein onneksi ole.

Ruuskasen mukaan puissa on edelleen raskaita kuormia ja kaatuneita puita on sadoittain. Uusivuosi vaihtuu kuitenkin rauhallisesti.

– Meillä on polttopuita valmiina, että saadaan rakennus lämpimäksi ja niin kuin sanottu, sitä vettä on valmiina.

STT

