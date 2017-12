Pohjois-Korea kuvailee YK:n uusimpia pakotteita sotatoimiksi, jotka tuhoavat rauhan ja vakauden

Pohjois-Korea on ensimmäistä kertaa ottanut kantaa YK:n turvallisuusneuvoston aiemmin viikolla asettamiin pakotteisiin. Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan maan ulkoministeriö sanoo tiedotteessaan, että Pohjois-Korea tuomitsee YK:n uusimmat pakotteet.

Ministeriön tiedotteessa pakotteita kuvaillaan sotatoimiksi, jotka tuhoavat rauhan ja vakauden Korean niemimaalla ja laajemmalla alueella.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi perjantaina yksimielisesti uudet pakotteet Pohjois-Koreaa vastaan. Myös Pohjois-Korean tärkein kauppakumppani Kiina äänesti päätöslauselman puolesta. Kiina on aikaisemmin ollut haluton lopettamaan täysin kauppaa Pohjois-Korean kanssa.

Öljykuljetukset loppuvat lähes kokonaan

Pakotteet rajoittavat merkittävästi jalostetun ja raakaöljyn kuljetuksia maahan, joka tarvitsisi öljyä jatkaakseen ohjus- ja ydinohjelmiaan. Öljyntuonnin lisärajoitukset ovat myös vakava isku maan jo valmiiksi huonossa jamassa olevalle taloudelle.

Yhdysvaltojen laatiman lauselman perusteella myös ulkomailla työskentelevät pohjoiskorealaiset joutuvat palaamaan kotimaahansa kahden vuoden kuluessa. Pohjois-Korea saa merkittäviä tuloja kymmeniltätuhansilta kansalaisiltaan, jotka työskentelevät etenkin Venäjällä ja Kiinassa. YK:n mukaan heidän työolonsa ovat verrattavissa orjatyöhön.

Päätöslauselman mukaan kaikki maat velvoitetaan myös tarkkailemaan, pidättämään ja takavarikoimaan Pohjois-Koreaan meneviä ja sieltä saapuvia laivakuljetuksia, jos niiden epäillään sisältävän laitonta rahtia.

Myös 15 uuden pohjoiskorealaisvirkamiehen kansainväliset viisumit ja varat jäädytetään. Listalla oli aluksi 19 nimeä, sitten 16, mutta lopullinen luku oli 15.

Uudet pakotteet ovat vastaisku Pohjois-Korean mannertenvälisen ballistisen ohjuksen testaukseen marraskuun lopulla. Pohjois-Korean mukaan ohjus yltäisi Yhdysvaltain mantereelle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut ”tuhota totaalisesti” Pohjois-Korean, jos se iskee Yhdysvaltoihin. Pohjois-Korea puolestaan vaatii maailmaa hyväksymään, että se on ydinasevaltio.

Yhdysvallat, YK ja EU ovat jo aiemmin asettaneet pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan. YK:n osalta pakotepaketti on kolmas tänä vuonna.

STT

