Poliisilla ei ole tiedossa epäiltyjä, jotka olisivat rikkoneet Huhtasaaren kodin ikkunat

Poliisilla ei ole tiedossa epäiltyjä, jotka olisivat rikkoneet presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren (ps.) kodin ikkunat. Huhtasaaren kodin ikkunoita oli rikottu perheen joululoman aikana. Isännöitsijän tekemän rikosilmoituksen mukaan ikkunat oli rikottu perjantaina, poliisi kertoi lauantaina.

Poliisin mukaan ikkunoita on valokuvan perusteella lyöty jollakin, mutta sisemmät lasit eivät ole rikkoutuneet.

– Näyttäisi siltä, että mitään ei ole heitetty läpi. Poliisi ei kuitenkaan ole käynyt paikalla, joten ei ole tietoa, onko ikkunan välissä esimerkiksi kiveä, sanoi tutkinnanjohtaja Tapio Rantanen STT:lle lauantaina aamupäivällä.

Huhtasaari kertoi Satakunnan Kansalle huomanneensa tapahtuneen perjantaina iltapäivällä palatessaan Sveitsistä, jossa oli perheensä kanssa viettämässä joulua. Poliisilla ei ole arviota myöskään teon mahdollisesta motiivista.

– En vielä tiedä, onko tarvetta käydä paikalla tutkimassa. Ehkä ikkuna on jo korjattu, Rantanen sanoi.

Hänen mukaansa kyse on lievästä vahingonteosta tai vahingonteosta. Kun kyse on presidenttiehdokkaan kodista, Rantasen mukaan asiaan pitää suhtautua vakavasti, mutta paikallispoliisi ei ryhdy erityistoimiin ilman erillistä pyyntöä.

Aiempi tutkinta keskeytetty

Huhtasaari sanoi Satakunnan Kansalle saaneensa aiemmin myös epäasiallisia viestejä.

– Joulukuun alussa talon seinään oli spreijattu ”homohuora”. Siihen on nyt jo maalattu päälle. Tämä rikkoo kaikki rajat, kun kotiin tunkeudutaan, Huhtasaari sanoi perjantaina lehdelle.

Rantasen mukaan isännöitsijä teki myös tuolloin rikosilmoituksen, mutta ilmoituksesta ei selvinnyt, kenen kodista oli kyse. Rantasen käsityksen mukaan tapauksen tutkinta on keskeytetty.

Stubbin kodin ikkunoita ammuttiin

Vuonna 2015 silloisen valtiovarainministerin Alexander Stubbin (kok.) kodin ikkunoita ammuttiin ilmakiväärillä, kun Stubb perheineen oli nukkumassa.

Espoon käräjäoikeus tuomitsi ampumiseen osallistuneen miehen puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio tuli muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

