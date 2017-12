Pörssissä jälleen nousuvuosi – indeksit ovat kohonneet jo yhdeksän vuotta peräjälkeen

Helsingin pörssin yleisindeksi kohosi tänä vuonna jo yhdeksättä vuotta peräjälkeen. Analyysiyhtiö Inderesin mukaan kyse on historian toiseksi pisimmästä nousumarkkinasta.

– Pörssinousu johtuu siitä, että yritysten tulokset ovat kasvaneet, arvioi Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Taustalla on talouskasvun voimistuminen Suomessa ja päävientimarkkinoilla Euroopassa. Taloudet ovat voimissaan myös globaalisti.

– Noususykli heijastuu kaikille toimialoille. Ala kuin ala hyötyy tästä, Vilén sanoo.

Yritysten tulokset ovat hänen mukaansa kasvaneet noin 7 prosenttia ja osingot 3-4 prosenttia.

– Kokonaistuotto on vähän reilut 10 pinnaa, mikä on oikein hyvä taso.

Arvopaperi-lehden mukaan kovimman saavutuksen pörssissä kirjasi tänä vuonna Finnair peräti 228 prosentin tuotolla. Suurista yhtiöistä parhaimmassa vedossa oli Neste, jonka osake tuotti yli 50 prosenttia.

Sen sijaan Nokian ja Amer Sportsin vuosituotot jäivät miinusmerkkisiksi.

Helsingin pörssin yleisindeksi on kohonnut vuoden aikana runsaat 6 prosenttia. Avauspisteluku oli tammikuun 2. päivänä 9 012. Tänään pörssivuosi sulkeutui hieman vajaassa 9 500 pisteessä. Korkeimmillaan pörssi kävi kesäkuussa, jolloin pääindeksi ylitti niukasti 10 000 pisteen rajan.

Vilén pitää loppuvuoden liukua terveellisenä. Hänen mukaansa pörssinousussa oli kesällä ylilyönnin makua.

Vahva pörssivuosi kaikkialla

Pörssit olivat nousussa myös muualla maailmassa. New Yorkissa vietettiin oikeita ennätysmurskajaisia, kun Yhdysvaltain talouskehitys on ollut vahvaa ja sijoittajat odottivat vesi kielellä presidentti Donald Trumpin veropakettia. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi yritysveroja roimasti alentavan paketin viime viikolla.

New Yorkin pörssin Dow Jones -indeksi rikkoi vuoden aikana ennätyksensä 71 kertaa, viimeksi torstaina, kertoo uutistoimisto AFP.

Helsingin pörssi on vielä kaukana ennätyksestään. Pörssin yleisindeksi kävi vuonna 2000 noin 18 000 pisteessä it-kuplan ja Nokian mahtiaikojen ansiosta.

Myös Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi löi jälleen oman ennätyksensä vuoden viimeisenä pörssipäivänä. Indeksi nousi kuluneena vuonna 7,6 prosenttia. Frankfurtin pörssi nousi puolestaan vuoden aikana noin 13 prosenttia.

Aasian suurimmat pörssit ylsivät vielä tätäkin suurempiin nousulukuihin. Hongkongin pörssissä pääindeksi nousi tänä vuonna yli kolmanneksella ja Tokion pörssissä lähes 20 prosenttia.

STT

