Presidentille lisää valtaa? Koulutus ja poliittinen tietämys vaikuttavat näkemyksiin

Koulutustausta ja poliittinen tietämys vaikuttavat suomalaisten näkemyksiin presidentin asemasta. Vahvaa presidenttiä toivovat erityisesti vähän koulutetut, joilla on heikko poliittinen tietämys.

– Tämä on tullut esille hyvin monissa Suomessa tehdyissä mielipidemittauksissa, sanoo valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tänä vuonna tehdyssä kyselyssä liki puolet katsoi, että presidentillä pitäisi olla enemmän valtaa. Joulukuussa julkaistussa Helsingin Sanomien gallupissa 52 prosenttia vastaajista sanoi, että presidentin roolia sisäpolitiikassa pitäisi vahvistaa.

Paloheimon mukaan ne, jotka kannattavat presidentin vallan vahvistamista, ovat usein tyytymättömiä puolueisiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa politiikassa.

– Niinistö on osannut lukea tätä erinomaisen hyvin, Paloheimo arvioi.

Sauli Niinistö on tehnyt presidenttinä ja myös aiemmin eduskunnan puhemiehenä aktiivisesti pesäeroa puolueisiin. Tavoitellessaan toista kautta valitsijayhdistyksen ehdokkaana hän on pyrkinyt profiloitumaan sitoutumattomana ja päiväpolitiikan ulkopuolella olevana hahmona.

Kokoomustaustaisen Niinistön vaalikampanja on kuitenkin vahvasti kokoomuslaisten käsissä. Myös kristillisdemokraatit ovat kampanjassa mukana.

