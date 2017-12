Presidenttiehdokkaiden puolisot ovat näkyneet julkisuudessa vain vähän

Presidentinvaaleissa ovat tällä kertaa korostuneet kovat ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheet. Ehdokkaiden puolisot eivät juuri näy julkisuudessa, ja yksityiselämää koskevat uutiset näyttävät jääneen yhteen vauvauutispommiin.

Presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion vauvauutinen on politiikan tutkija Erkka Railon mukaan omiaan entisestään kasvattamaan Niinistön etumatkaa vaaleissa.

– Tällainen uutinen vaikuttaa salakavalalla tavalla. Se tuo istuvan presidentin julkiseen kuvaan pehmeyttä ja luo yksityiselämän alueen, josta on hankala puhua julkisuudessa muuta kuin erittäin positiiviseen sävyyn.

Railon mukaan Haukio on ainoana ehdokkaiden puolisoista näkyvästi julkisuudessa ja hänkin on pitänyt presidentin puolisona matalampaa profiilia kuin edeltäjänsä.

”Toisella kierroksella sitten”

STT kysyi puolison roolista myös ehdokkailta tai kampanjatoimistoista. Kävi ilmi, että osa ehdokkaista ei halua tuoda puolisoaan mitenkään esiin. Kuvaava oli vasemmistoliiton Merja Kyllösen kommentti ”toisella kierroksella sitten”. RKP:n Nils Torvalds sanoi, että puoliso välttää julkisuutta. Perussuomalaisten Laura Huhtasaaren puolison Teemu Lämsän puolestaan kerrotaan osallistuvan kampanjaan muun muassa vastaamalla sen ajan lastenhoidosta.

Tyypillisesti puoliso on kampanjoinnissa mukana jonkin verran. Esimerkiksi Paavo Väyrysen Vuokko-puoliso näkyy miehensä rinnalla useissa tilaisuuksissa ja kampanjamukeissa.

Vihreiden Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores nousi viime presidentinvaaleissa mediailmiöksi. Hävittyään vaalit toisella kierroksella Haavisto kiitti puolisoaan ja sanoi tämän olleen välillä häntä itseään suositumpi. Ajatus miesparista isännöimässä presidentinlinnaa herätti kiivasta kannatusta ja vastustusta, mutta ajat ovat sittemmin muuttuneet.

– Kuusi vuotta sitten seksuaalivähemmistön asema oli Suomessa kovemman keskustelun kohteena, Railo toteaa.

STT

Kuvat: