Puhemies Lohela: Huomautus järein työkaluni Hakkaraisen tapauksessa

Eduskunnan puhemies Maria Lohela (sin.) katsoo, että hänen perjantaina antamansa huomautus perussuomalaisten kansanedustajalle Teuvo Hakkaraiselle on tässä tilanteessa järein työkalu, jota hän puhemiehenä voi käyttää.

Viime viikolla pikkujouluillan yhteydessä Hakkarainen otti kokoomuksen kansanedustajan Veera Ruohon niskalenkkiin ja suuteli tätä väkisin. Tapauksen sattuessa täysistuntoon osallistunut Ruoho oli pitämässä taukoa eduskunnan kahvilassa. Ruoho ilmoitti tiistaina Twitterissä, että hän on tehnyt Hakkaraisesta rikosilmoituksen.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen kertoi Ilta-Sanomille, että Hakkarainen oli jo vuosi sitten pikkujouluaikaan käynyt käsiksi häneen ja repinyt hiuksista.

Puhemiehen tehtävästä ensi vuoden alkupuolella väistyvä Lohela sanoo, että hänen aikansa ja mahdollisuutensa Hakkaraisen tapauksessa alkavat käydä vähiin.

– Toivon, että hän (Hakkarainen) lopettaa tämän. Hänellä on selkeästi vaikeuksia hallita alkoholinkäyttöä ja sen jälkeen hallita omaa käytöstään, Lohela sanoi puhemiehen joulukahveilla.

Lohela sanoi, ettei hänen ole mahdollista kävelyttää kansanedustajaa pakkohoitoon.

– Ei ole eikä tule, vaikka ehkä pitäisi olla.

”Tuen ja autan edustajia”

Hakkaraisen kanssa on keskusteltu hänen toiminnastaan jo useita kertoja aiemmin, Lohela kertoo. Tätä nykyä sinisiä edustava puhemies oli ennen perussuomalaisten hajoamista Hakkaraisen puoluetoveri.

– Toivottavasti ei enää tapahdu mitään. Hän (Hakkarainen) on aikuinen ihminen.

Lohela sanoi, ettei ole itse halunnut tuoda eduskunnan tapahtumia julkisuuteen, koska on katsonut kertomisen kuuluvan kansanedustajien harkintavaltaan.

– Olen aina sanonut kansanedustajille, myös tässä viime viikon tapauksessa, että minä tuen ja autan kaikessa, missä minä voin. Edustajat voivat tehdä ratkaisunsa julkisuuteen viemisestä itse, koska heillä on siihen oikeus.

Lohelan Hakkaraiselle antamasta huomautuksesta ilmoitettiin muille kansanedustajille tiistaina eduskunnan täysistunnossa. Tällaisen huomautuksen antaminen kansanedustajalle on hyvin poikkeuksellista, eduskunnasta kerrotaan.

Hakkaraisen tapaus on tältä erää loppuun käsitelty perussuomalaisten eduskuntaryhmässä, sanoo ryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Vuonna 2013 silloinen puhemies Eero Heinäluoma (sd.) antoi huomautuksen kansanedustaja James Hirvisaarelle (ps.). Hirvisaaren vieras oli tehnyt eduskunnassa natsitervehdyksen, ja Hirvisaari oli ottanut kuvan tapahtuneesta.

