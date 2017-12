Puolustusvoimien suurhankinnat etenevät ensi vuonna

Suomen strategisissa puolustushankinnoissa otetaan ensi vuonna tärkeitä askelia. Merivoimien neljän uuden monitoimikorvetin rakentamisesta sekä taistelujärjestelmistä on määrä tehdä hankintapäätökset. Laivue 2020 -nimellä tunnetussa hankkeessa korvataan seitsemän käytöstä poistuvaa vanhempaa alusta.

Hankkeista suurin on seuraajan etsiminen Ilmavoimien Hornet-hävittäjille. Valmistajien tietopyyntöjä on tutkittu jo jonkin aikaa, ja ensi kevään kuluessa Suomesta lähtevät varsinaiset tarjouspyynnöt kaikkien viiden hävittäjämallin osalta.

Merivoimien uudet laivat on määrä rakentaa Suomessa, kun taas taistelujärjestelmän aseet ja sensorit ostetaan ulkomailta. Laivojen rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2019.

Ilmavoimien uudeksi hävittäjäkoneeksi on tarjolla viisi ehdokasta: amerikkalaiset F/A-18 Super Hornet (Boeing) sekä F-35A (Lockheed Martin), yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Dassault Rafale sekä ruotsalainen Saab Gripen E. Päätös konemallista tehdään vuonna 2021, ja ensimmäisen koneen pitäisi olla Suomessa vuonna 2025. Siirtymäaika uuteen kalustoon päättyy 2030-luvun alussa.

STT

