Rahoitusalan lakko sulkee suurimman osan pankkikonttoreista huomenna

Rahoitusalan työnseisaus sulkee suurimman osan Suomen pankkikonttoreista huomenna ja perjantaina.

Valtakunnansovittelija Minna Helle ilmoitti Twitterissä, ettei rahoitusalan työriitaan ole mahdollista löytää sopua ennen torstain ja perjantain työtaistelua.

Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Danske Bankin henkilöstöyhdistyksen lakko alkaa torstaiaamuna ja päättyy perjantaina keskiyöllä. Lakon vuoksi kiinni olleet pankkikonttorit ovat auki seuraavan kerran vasta uuden vuoden jälkeen tiistaina 2. tammikuuta 2018, jolloin Helteen mukaan työriidan sovittelu jatkuu.

Konttorit pysyvät kiinni, verkkopankkien pitäisi toimia

Tavallisen käyttäjän näkökulmasta lakko näkyy ensisijaisesti siinä, että konttorit ja puhelinpalvelut ovat kiinni työnseisauksen aikana.

– Ne palvelut, joissa tarvitaan ihmistyövoimaa, eivät lakon aikana toimi, tiivistää Antti Hakala, finanssisektorin johtaja Ammattiliitto Prosta.

Finanssialan tiedotteessa kerrotaan, että lakon aikana pankit pyrkivät turvaamaan sekä yksityis- että yritysasiakkaiden tärkeimmät palvelut kuten korttimaksamisen, käteisautomaattien toiminnan sekä palkkojen, eläkkeiden ja laskujen maksun.

Verkkopankit toimivat normaalisti, mutta häiriöitä ja viiveitä saattaa esiintyä. Tarkempia tietoja lakon vaikutuksista eri pankkien palveluihin löytyy pankkien verkkosivuilta.

– Myös poikkeustilanteissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota poikkeuksellisiin yhteydenottoihin, jotka saattavat olla rikollista tietojen kalastelua. Maksukorttien tietoja ja tunnuslukua tai verkkopankkitunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään, Finanssialan tiedotteessa muistutetaan.

Kiistan keskiössä on osapuolten erimielisyys viikonlopputyön ehdoista

Rahoitusalan työriitojen sovittelu jumittui viikko sitten. Palkansaajia neuvotteluissa edustavat Ammattiliitto Nousu, Ammattiliitto Pro, Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajia edustavat Finanssiala, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Danske Bank.

Työriidan taustalla ovat näkemyserot erityisesti viikonlopputyön teettämisen ehdoista.

Keskeisin ongelma on se, että työnantajapuoli on vaatinut työaikamääräysten täydellistä muuttamista niin, että työnantaja saisi yksipuolisesti olennaisesti nykyistä laajemmin päättää miten työajat sijoittuvat eri viikonpäiville ja vuorokaudenajoille. Työntekijäpuoli haluaa, että työajoista voitaisiin sopia paikallisesti, kertoo Ammattiliitto Nousun toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen.

Ahtiaisen mukaan työntekijäpuolella on paikallisesta sopimisesta hyviä kokemuksia.

– Edellisellä neuvottelukierroksella laajennettiin lauantaita koskevaa paikallisen sopimisen mahdollisuutta ja sopimuksia on syntynyt eri puolilla pankkialaa.

– Työaikojen kehittäminen pitäisi tehdä yhteisesti sopien, koska muuten työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa heikkenee merkittävästi. Pelko on, että asioita aletaan sanella eikä sovitella, Ahtiainen lisää.

Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto kommentoi lähestyvää lakkoa tiedotteessa tänään.

– Monipuolisemmat palveluajat parantaisivat yritysten mahdollisuuksia palvella asiakkaita ja menestyä kiristyvässä kilpailussa.

– Lakkoilu tässä tilanteessa on täysin vastuutonta, Aarto sanoo.

Jos sopua työriitaan ei löydy tammikuun alussa, seuraava kaksipäiväinen työnseisaus järjestetään 4.-5. tammikuuta. Siihen osallistuisi kolmen työntekijäjärjestön lisäksi myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Danske Bankin Esimiehet ja Asiantuntijat.

