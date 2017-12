Rahoitusalan sovittelu jumissa – ”Kaikki mahdollinen on tällä erää tehty”

Rahoitusalan työriitojen sovittelu on jumissa, kertoo valtakunnansovittelija Minna HelleTwitterissä. Helteen mukaan on varauduttava työnseisauksiin 28. ja 29. joulukuuta.

Lisäksi ammattiliitot ovat ilmoittaneet uudesta työnseisauksesta tammikuun 4. ja 5. päivälle, jos riitaan ei löydy ratkaisua.

Työnseisaukset sulkisivat esimerkiksi Nordean konttorit ja asiakaspalvelun, kertoo yhtiön työntekijöitä edustavan ammattiliitto Nousun puheenjohtaja Kari Ahola STT:lle.

Helle tapasi keskiviikkona kiistan osapuolet, mutta sovittelussa ei edetty. Seuraavaa tapaamista ei ole sovittu. Työriidan taustalla ovat näkemyserot palkka- ja työaikakysymyksistä.

– Ratkaisua työriitaan ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Kiistan pääsyy on se, että osapuolilla on hyvin erilaiset näkemykset viikonlopputyön teettämisen ehdoista, Helle sanoo tiedotteessa.

Helteen mukaan sovittelua jatketaan heti, kun siihen on edellytyksiä.

– Kaikki mahdollinen on tällä erää tehty riidan ratkaisemiseksi. Sovittelua kannattaa jatkaa vasta, kun on jotain, mistä on mahdollista päästä eteenpäin.

Neuvotteluissa työntekijäpuolta edustavat Ammattiliitto Nousu, Ammattiliitto Pro, Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajapuolella ovat Finanssiala, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Danske Bank.

Finanssialan ja Paltan mukaan rahoitusalan työntekijäpuoli ei ole suostunut antamaan työnantajalle mahdollisuutta päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta myös viikonlopulle henkilöstön kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. Vakuutusalalla vastaava asia saatiin sovituksi viime viikolla, työnantajapuoli sanoo.

https://twitter.com/MinnaHelle/status/943457628356784133

http://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rahoitusalan-tyoriidan-sovittelu-jumissa-tyotaistelun-28-29-12-2017-toteutumiseen-varauduttava

STT

