Reuters: Venäläistankkerit siirtäneet öljyä pohjoiskorealaisiin aluksiin merellä

Venäläistankkerit ovat siirtäneet öljyä pohjoiskorealaisiin aluksiin merellä ainakin kolme kertaa loka-marraskuussa. Näin kertoo uutistoimisto Reuters kahden eurooppalaisen tiedustelulähteen perusteella.

Toiminta rikkoo YK:n Pohjois-Korealle asettamia pakotteita, nimettömät tiedustelulähteet sanovat. Öljyn myyntiä Pohjois-Koreaan on voimakkaasti rajoitettu YK:n päätöslauselmilla.

Reutersin lähteet pohjaavat lausuntonsa tiedustelutietoihin ja satelliittikuviin aluksista, jotka käyttävät Venäjän Kaukoidän satamia.

Toinen lähteistä sanoo, että Venäjän valtion osallisuudesta näihin lastinsiirtoihin ei ole todisteita.

Syyskuussa Reuters uutisoi, että ainakin kahdeksan pohjoiskorealaista alusta on tänä vuonna matkannut polttoainelasteineen Venäjän satamista kotimaahansa, vaikka ovat ilmoittaneet muun määränpään. Venäläisen merenkulkualan lähteen mukaan satamien sijaan on sittemmin ryhdytty käyttämään lastausta laivasta laivaan merellä.

Venäjän ulkoministeriö ja tulli eivät antaneet asiasta kommenttia Reutersille.

Kiinalaisaluksen miehistöä kuulusteltu

Perjantaina Etelä-Korea kertoi pysäyttäneensä viime kuussa Hongkongiin rekisteröidyn aluksen, jonka epäillään salakuljettaneen öljyä Pohjois-Koreaan. Maan ulkoministeriön mukaan Lighthouse Winmore -tankkeriin oli lastattu 600 tonnia öljytuotteita Yeosun satamassa Etelä-Koreassa.

Etelä-Korean tulli takavarikoi tankkerin 24. marraskuuta. Laivan miehistöä on kuulusteltu siitä lähtien, uutistoimisto AFP kertoi lauantaina. Lighthouse Winmoren 25 hengen miehistöstä 23 on kiinalaisia.

Aluksen piti viedä lasti Taiwaniin. Sen sijaan se siirsi öljyn kansainvälisillä vesillä pohjoiskorealaiseen laivaan ja kolmeen muuhun alukseen.

Etelä-Korean ulkoministeriön mukaan tämä on malliesimerkki siitä, miten Pohjois-Korea kiertää YK-pakotteita. Aiemmin tällä viikolla Etelä-Korean media kertoi, että amerikkalaisten vakoilusatelliitit ovat viime kuukausina havainneet kymmeniä vastaavia öljylastin vaihtoja.

STT

