Sähkökatkoalue siirtyi uudenvuodenaattona Kainuuseen, Pohjois-Karjalassa katkot pääosin hoidossa

Pahimmillaan vajaat 5 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on ollut tänään vailla sähköä tykkylumen katkottua voimajohtoja. Suurin osa sähköttömistä talouksista on Kainuussa. Kainuun pelastuslaitos arvioi, että sähkökatkot saattavat kestää vielä noin kaksi vuorokautta.

Sen sijaan Pohjois-Karjalassa sähkökatkoista kärsiviä on selvästi vähemmän kuin vielä aamulla. PKS Sähkönsiirto arvioi, että lähes kaikki keskijänniteviat saataisiin korjattua päivän kuluessa.

Sähkökatkot ovat jatkuneet jo useita vuorokausia. Huono sää on vaikeuttanut korjaustöitä. Sääennusteiden mukaan tykkylumen aiheuttama häiriötilanne saattaa jatkua vuodenvaihteen yli.

Esimerkiksi Nurmeksessa on tänään ollut 600 taloutta ilman sähköjä PKS:n alueella.

– Ei ole tietoa, ovatko jotkut olleet pitkäänkin ilman, mutta tilanne on nyt helpottanut ja valtaosa vioista on saatu korjattua, kertoo Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi.

Juuan kunnanjohtajan Markus Hirvosen mukaan kunnan keskustan alueella oli hyvä tilanne, mutta maaseutualueella oli ollut katkoja.

– On onnistuttu sähkökatkojen korjaamisessa tilanteeseen nähden hyvin.

Hirvosen mukaan PKS Sähkönsiirto on lisännyt resursseja korjauksiin.

Sekä Nurmeksessa että Juuassa seurataan tilannetta uudenvuoden puolelle.

– Koska kelit pysyvät viikon eteenpäin samantyylisinä, on realistista ajatella, että tämä jatkuu useita päiviä, Saatsi sanoo.

Kun 10 liittymää korjattu, tulee 50 vikaa lisää

Huoltovarmuuskeskuksen voimajärjestelmäasiamiehen Petri Niemisen mukaan poikkeuksellista on se, että tähän aikaan vuodesta tilanne on niin laaja ja pitkittynyt. Hän on seurannut alueen tilannetta median kautta.

– Kun he ovat saaneet 10 liittymää korjattua, siellä ilmenee 50 vikaa lisää, sanoo Nieminen.

Suomessa on syksyllä 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki, joka edellyttää esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöltä varautumissuunnitelmaa.

– Aina on parantamisen varaa, mutta eivät nämä yritykset olisi voineet toimia mitenkään eri tavalla. Kenelläkään ei ole varaa pitää miehiä odottamassa, milloin tulee tykkylunta.

Niemisen mukaan tilanteesta voi aina oppia.

– Yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Yrityksellä pitäisi myös olla mahdollisuus ylläpitää riittäviä korjausresursseja.

Lisäksi tulevaisuuden talvien varalle yksi ratkaisu on kaapelien kaivaminen maahan.

Viranomaiset kehottivat sähkökatkosalueiden asukkaita varaamaan riittävästi vettä ja muita tarvikkeita kotiin. Varautumisohjeita ja vikatilannekartta löytyy osoitteesta www.pks.fi ja loiste.fi/vikatilanne.

