Sateet väistyvät ja tuuli pääosin tyyntyy aattona iltapäivällä – huomiselle ei ole tiedossa säävaroituksia

Maan itä- ja kaakkoisosissa olevat lumisateet väistyvät itään iltapäivän tunteina, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Puoliltapäivin idässä satelee vielä harvakseltaan.

Navakka ja osin kovakin luoteistuuli saa sään tuntumaan aluksi kylmältä Keski- ja Etelä-Suomessa. Puuskaisen tuulen odotetaan pääosin laantuvan iltapäivällä.

Ajokeli on ollut aamupäivällä heikko maan itä- ja keskiosissa, mutta iltapäivästä alkaen maanteillä on odotettavissa normaalia talvikeliä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi arvioi STT:lle, että tiesää säilyy normaalina ainakin joulupäivän iltaan asti.

Kaikilla merialueilla lukuun ottamatta Perämeren pohjoisosaa on ollut aamupäivällä voimassa varoitus kovasta luoteen ja pohjoisen välisestä tuulesta. Myös merellä tuuli heikkenee päivän mittaan. Navakkaa tuulta saatetaan kokea vielä iltapäivällä Suomenlahden itäosassa ja järvistä Saimaan eteläosissa.

Joulupäivälle ei ole tiedossa säävaroituksia.

STT

Kuvat: