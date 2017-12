Sote-vääntö söi kokoomusta

Tuore puoluekannatusmittaus kertoo kokoomuksen suosion kääntyneen laskuun. Ylen mittauksen mukaan kokoomuksen kannatus on 19,8 prosenttia, jossa on pudotusta peräti 2,5 prosenttiyksikköä.

Joulukuun gallup osoittaa heilahteluja myös muiden puolueiden kannatuksissa. Kokoomuksen lisäksi kannatustaan menetti oppositiopuolue SDP. Selvää nousua uusi tutkimus osoitti ensimmäisen puoluekokouksensa pitäneelle Siniselle tulevaisuudelle.

Uuden kyselyn merkittävin muutos on kokoomuksen putoaminen. Puolue on yhä suosituin, mutta nyt tultiin iso askel alaspäin yli 20 prosentin kannatusluvuista. Muutokset ovat niin suuria, että niitä ei voi sivuuttaa vain satunnaisilla heilahteluilla.

Kokoomuksen suosion pudotuksen taustalla on todennäköisesti kova sote-vääntö. Kokoomus ajoi sitkeästi läpi laajaa valinnanvapautta, mikä herätti vastustusta. Samaan aikaan Helsingin pormestari ja kokoomuksen ääniharava Jan Vapaavuori arvosteli voimakkaasti koko sote-uudistusta.

SDP:n syksyllä alkanut nousu näyttää taittuneen. Puolue jakaa kakkossijan yhdessä keskustan kanssa 17,8 prosentin kannatuksella. Pudotusta SDP:lle tuli 1,9 prosenttiyksikköä.

Toisin kuin kokoomuksella, SDP:n suosion laskun yksittäistä syytä on vaikeampi löytää. Ehkä puolue on vain kadonnut politiikan kamareissa tapettiin vähän samalla tavalla kuin puolueen sinänsä asiallinen ehdokas Tuula Haatainen presidentinvaaleissa.

Kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen toilailut eivät ainakaan vielä tässä kyselyssä näkyneet perussuomalaisten kannatuksessa. Puolueen suosio jopa hieman nousi. Myös vasemmistoliitto nosti kannatustaan.

Siniset onnistui kipuamaan marginaalista varsinaiselle mitta-asteikolle. Sinisten kannatukseksi mitattiin nyt 2,3 prosenttia, jossa on nousua peräti 1,2 prosenttiyksikköä. Taustalla on ryhmän ensimmäinen puoluekokous ja profiloituminen entistä selkeämmin puolueeksi.

Uuden ryhmän kannatusta on kuitenkin vaikea ennustaa gallupeissa. Todellinen suosio mitataan vasta vaaleissa.