Sound of Music -elokuvan tähtinäyttelijä Heather Menzies Urich on kuollut

Sound of Music -elokuvasta tuttu näyttelijä Heather Menzies Urich on kuollut. Asiasta kertoi näyttelijän poika uutiskanava CNN:lle.

Menzies Urich kuoli 68-vuotiaana sunnuntaina perheensä kodissa Kanadassa. Hän sairasti aivosyöpää.

Menzies Urich näytteli teini-ikäisenä musikaalielokuvassa ilkikurista Louisa von Trappia. Sound of Music -elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1965 ja on noussut yhdeksi musikaalielokuvien klassikoista. Elokuva perustuu Broadway-musikaaliin, joka sai kantaesityksensä vuonna 1959.

Musikaali kertoo itävaltalaisesta von Trappin perheestä, joka pakenee natsien miehittämästä kotimaastaan.

Sound of Musicin lisäksi Menzies Urich näytteli useissa elokuva- ja televisiorooleissa.

http://edition.cnn.com/2017/12/25/entertainment/actress-heather-menzies-urich-dead/index.html

STT

