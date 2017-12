Suojalasien käyttö ei jää kiinni tarjonnan puutteesta

Uudenvuoden ilotulitekauppa on näinä päivinä vilkkaimmillaan ja samalla kaupataan suojalaseja. Lasit ovat ilotulitteiden ampujille pakollisia ja niitä suositellaan myös ilotulitusten katsojille.

Rakettitukun toimitusjohtaja Antti Aitto-oja kertoo, että heidän myyntipisteissään on ohjeistettu myyjiä tarjoamaan suojalaseja kaikille asiakkaille. Lasien hinta on Aitto-ojan mukaan painettu mahdollisimman edulliseksi, jotta niiden hankinta ei jäisi kiinni rahasta.

– Me ollaan varauduttu niin, että suojalaseja riittää loppuun asti, Aitto-oja vakuutti.

Rakettitukulla on Aitto-ojan arvion mukaan noin kolmasosan osuus Suomen ilotulitemarkkinasta. Kauppa on hänen mukaansa tähän asti käynyt viime vuotta vilkkaammin.

– Vaikka Suomi 100 -pääjuhlat ovat ohi, niin me uskomme, että sitä henkeä on vielä jonkin verran näissä uudenvuoden ilotulituksissa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin teettämän kyselyn mukaan noin neljännes suomalaisista aikoo ampua uutenavuotena ilotulitteita. Suurin osa vastanneista sanoo käyttävänsä suojalaseja, mutta noin 16 prosenttia ei kyselyn mukaan aio tehdä sitä.

Viime vuonna uudenvuoden ilotulituksista aiheutui 12 henkilölle sairaalahoitoa vaatineita silmävammoja. Suurin osa niistä olisi ollut estettävissä suojalaseilla.

Perinteiselle lyijytinalle on vaihtoehtoja

Perinteiset uudenvuoden tinat ovat katoavaa kansanperinnettä, koska niitä koskeva kielto astuu voimaan ensi vuoden maaliskuun alussa.

Kauppojen hyllyillä löytyy vielä tinoja, mutta vuoden päästä niitä ei kannata enää etsiä. Vaihtoehtoisia uudenvuoden ennustamisleikkejä voi kokeilla jo nyt. Martat vinkkaa, että perinteisen tinan sijaan voi valaa kidesokeria. Toinen vaihtoehto on sulattaa kynttilänpätkiä ja valaa steariinia lumella täytettyyn ämpäriin.

Ekokauppa Ruohonjuuri myy vaihtoehtoisena tinana myös mehiläisvahasta tehtyjä sulatettavia paloja. Sulaneen vahan voi myöhemmin käyttää muovailuvahana tai valaa kynttiläksi.

Perinteinen uudenvuodentina sisältää jopa 95 prosenttia lyijyä ja on siten vaarallista terveydelle ja ympäristölle. Tinaleikit loppuvat, sillä EU-säännöt kieltävät jatkossa lyijyn myynnin kuluttajatuotteissa.

Tinaa ei saa heittää sekajätteisiin, vaan se on hävitettävä vaarallisena jätteenä.

