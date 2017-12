Suomen Valmentajat valitsi Olli Ohtosen vuoden parhaaksi

Suomen Valmentajat ry on valinnut maastohiihtovalmentaja Olli Ohtosen Vuoden valmentajaksi. Ohtosen henkilökohtainen valmennettava Iivo Niskanen voitti viime talvena Lahden MM-kotikisoissa kultaa 15 kilometrillä ja pronssia parisprintissä.

Ohtonen toimii lisäksi hiihtomaajoukkueessa sprinttihiihtäjien vastuuvalmentajana.

Ex-maajoukkuehiihtäjä Ohtonen, 38, on valmentanut Niskasta vuodesta 2013.

– Ohtonen on valmentajana vielä varsin nuori, mutta siltikin erittäin menestynyt. Hän on systemaattinen ja analyyttinen yhdistäen toiminnassaan tieteen ja käytännön, kehui Suomen Valmentajien puheenjohtaja Jorma Kemppainentiedotteessa.

Suomen Valmentajat on valinnut Vuoden valmentajan vuodesta 1978. Edellisellä kerralla valinta kohdistui salibandyvalmentaja Petri Kettuseen.

https://www.suomenvalmentajat.fi/uutiset/olli-ohtonen-on-vuoden-valmentaja-2017/

STT

