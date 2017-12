Suurin osa pankkikonttoreista pysyy tänään ja huomenna kiinni

Rahoitusalan työnseisaus sulkee suurimman osan pankkikonttoreista ja pankkien puhelinpalveluista tänään ja huomenna. Eri palveluissa voi olla myös viiveitä, ruuhkaa ja häiriöitä.

Nordean kaikki konttorit ovat lakon ajan kiinni ja asiakaspalvelu palvelee rajoitetun ajan kello 9-17. Verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminta pyritään varmistamaan.

Osuuspankeissa sekä konttorit että henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu ovat pääsääntöisesti kiinni. Sosiaalisen median asiakaspalvelu ei ole toiminnassa. Yritysasiakkaiden asiakaspalvelu on suljettu lukuun ottamatta kiireellistä asiakaspalvelua. Korttiasiakaspalvelu toimii normaalisti.

Sekä Danske Bankissa että Aktiassa niin konttorit kuin puhelinasiakaspalvelu ovat suljettuina. Handelsbanken pyrkii palvelemaan asiakkaitaan normaalisti, ja sen puhelinpalvelu pysyy auki.

S-Pankin palvelupisteet ovat auki normaalisti ja puhelimitse voi hoitaa päivittäisiä asioita. Liki puolet Oma Säästöpankin konttoreista on auki.

Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Danske Bankin henkilöstöyhdistyksen lakko alkaa tänään aamulla ja päättyy perjantaina keskiyöllä. Rahoitusalan työriidan taustalla ovat näkemyserot erityisesti viikonlopputyön teettämisen ehdoista. Työnantajapuoli on vaatinut työaikamääräysten täydellistä muuttamista niin, että työnantaja saisi yksipuolisesti olennaisesti nykyistä laajemmin päättää, miten työajat sijoittuvat. Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan työriidan sovittelu jatkuu 2. tammikuuta.

STT

