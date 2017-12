Syyrian saarretulta alueelta evakuoitu lisää sairaita lapsia

Syyriassa avustusjärjestöt ovat saaneet evakuoitua lisää sairaita lapsia Syyrian hallituksen saartamalta alueelta.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan Itä-Ghoutasta Damaskoksen läheltä on evakuoitu 12 potilasta, suurin osa lapsia. Joukossa on muun muassa syövästä ja sydänsairauksista kärsiviä lapsia.

Aiemmin tällä viikolla Itä-Ghoutasta evakuoitiin kolme lapsipotilasta ja yksi aikuinen. Tavoitteena on lähipäivinä saada kaikkiaan kolmisenkymmentä kriittisesti hoitoa tarvitsevaa ihmistä ulos alueelta.

YK:n avustusjohtaja varoittaa sairaiden lasten käyttämisestä pelinappuloina Syyrian sodassa

YK:n avustusjohtaja paheksuu sairaiden lasten käyttämistä pelinappuloina Syyrian sodassa.

Syyrian hallitus on viime päivinä päästänyt avustusjärjestöt evakuoimaan useita sairaita lapsia Itä-Ghoutan kapinallisalueelta pääkaupungin Damaskoksen lähellä. Hallituksen joukot ovat saartaneet aluetta vuodesta 2013.

Kapinallisten mukaan kyseessä on vaihtokauppa, jossa he suostuivat vapauttamaan vangitsemiaan hallituksen kannattajia.

YK:n Jan Egeland sanoo BBC:lle, ettei sairaiden lasten käyttämistä näin voida hyväksyä.

– Sopimus ei ole hyvä, jos siinä vaihdetaan sairaita lapsia vankeihin. Silloin lapsista tulee pelinappuloita, eikä niin pitäisi tapahtua. Lapsilla on oikeus evakuointeihin, ja meillä on velvollisuus evakuoida heidät, Egeland sanoi.

Sadat tarvitsisivat välitöntä evakuointia

Tällä viikolla evakuoitujen joukossa ovat olleet muun muassa autoimmuunisairaus Guillain-Barresta kärsivä vauva sekä kaksi pikkulasta, joista toinen sairastaa leukemiaa ja toinen verenvuototautia.

Avuntarvitsijoita on kuitenkin paljon enemmän. Kaikkiaan Itä-Ghoutassa on motissa jopa 400 000 ihmistä. Useita kuukausia sitten YK listasi alueella noin 500 ihmistä, jotka tarvitsisivat välitöntä evakuointia.

– Määrä vähenee, mutta ei siksi, että ihmisiä olisi evakuoitu vaan siksi, että he kuolevat. Tiedämme ainakin 16 ihmisen kuolleen listalta marraskuusta lähtien, ja todellinen määrä on todennäköisesti suurempi, Egeland sanoi viime viikolla.

