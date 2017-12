Syyrian saarretun alueen evakuoinnit päättyivät – kymmeniä sairaita saatiin hoitoon

Syyriassa saarretun alueen evakuoinnit ovat päättyneet, avustusjärjestöt kertoivat perjantaina.

Damaskoksen läheltä Itä-Ghoutasta saatiin evakuoitua tällä viikolla yhteensä 29 sairasta ihmistä, joiden oli arvioitu olevan eniten hoidon tarpeessa. Monet heistä ovat lapsia.

Syyrian hallituksen joukot ovat saartaneet kapinallisaluetta vuodesta 2013. Hallitus suostui evakuointeihin tiettävästi sillä ehdolla, että kapinalliset vapauttivat vangitsemiaan hallituksen kannattajia.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan myös vankeja vapautettiin 29. YK on paheksunut järjestelyä ja vaatinut humanitaaristen evakuointien jatkamista ilman vaihtokauppoja.

Alueella on motissa arviolta 400 000 ihmistä. YK on arvioinut, että heistä sadat ovat hengenvaarassa, jos eivät saa hoitoa.

STT

Kuvat: