Tänään pääsee ilotulitekaupoille

Vuodenvaihdetta ilotulitusten kera juhlivat pääsevät täyttämään varastojaan, kun myyntipisteet tänään avaavat tiskinsä. Myyntipisteitä valvoo aina paikallinen pelastuslaitos.

Ilotulitteiden ampuminen ei kuitenkaan ole vielä sallittua. Kuten aina, ilotulittaminen on luvallista vain iltakuudesta yökahteen joulukuun viimeisen ja tammikuun ensimmäisen päivän välillä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan Suomen markkinoille on hyväksytty noin 2 000 eri ilotulitetta. Vuosittain myynnissä on 200-300 tuotetta.

STT