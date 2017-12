Tapaninpäivän liikenne kaukana kesäsunnuntaiden ruuhkista

Joulunvietosta palaavat autoilijat ovat saaneet ajella pääosin rauhallisissa olosuhteissa. Tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Timo Rimmi kertoo, että vaikka liikennettä on kohtalaisen paljon, määrä on edelleen kaukana kesän sunnuntai-iltojen liikenneluvuista.

– Nyt paluuliikenne on jakautunut monelle päivälle, kun ihmiset ottavat joulun ja uudenvuoden väliin lomia, Rimmi sanoo.

Peltikolareita ja ulosajoja on sattunut jonkin verran. Esimerkiksi Raahessa kolme ihmistä vietiin sairaalaan kahden henkilöauton kolarin vuoksi, ja Virroilla kaksi ihmistä loukkaantui henkilöauton ulosajossa.

Rimmi arvioi, että autojen määrä pysyy samanlaisena iltaan asti.

Matka taittuu kelvollisessa ajokelissä. Rimmin mukaan valtatiet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Vähemmän liikennöidyillä teillä voi olla liukkautta ja uria.

Ajokeli huononee kohti iltaa

Ilmatieteen laitos ennakoi heikkenevää ajokeliä, kun maan lounaisosaan saapuu uusi koilliseen liikkuva sadealue. Ajokeli huononee erityisesti maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osissa Etelä-Suomea.

– Keskiyöhön mennessä sadealue on liikkunut Pohjanmaan maakuntiin ja Etelä-Karjalaan ulottuvalle alueelle, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo.

Lämpötila maan eteläosassa on tänään jopa 3-4 astetta, keskiosissa nolla ja Pohjois-Suomessa muutaman asteen pakkasella.

Lauha sää jatkuu keskiviikkoon aamuun asti.

Rannikolla lunta on noin yhden senttimetrin verran, mutta sisämaassa sitä voi olla kymmenisen senttiä ja keskiosissa 20-30 senttimetriä.

– Vesisade ensi yön aikana pääsee sulattamaan jonkin verran lunta pois, Siiskonen toteaa.

