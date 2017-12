Tässä tärkeimmät

ASKO LEHTONEN. Tiedotusvälineiden nettisivuja lukiessa näyttää siltä, että uutisia tehdään nopeasti lainaamalla muiden tiedotusvälineiden uutisia.

Täällä paperimaailmassa mennään vielä pidemmälle: pakinoitsija lainaa itseään. Toisaalta on ymmärrettävää kerrata tänään päättyvän vuoden tapahtumia. Maailmassa sattuu kaikenlaista, mutta suurimmalla asioista ei ole mitään väliä. Siksi kannattaa takertua jo kertaalleen tärkeiksi tunnustettuihin tapahtumiin.

Tammikuussa metsähallitus etsi paimenia vahtimaan kansallispuistojen lampaita ja lehmiä.

Pakinoitsija nosti aiheen raamatulliselle tasolle ja puhui hyvästä paimenesta. Myös lampaan näkökulma otettiin huomioon: Paimen on hyvä niin kauan kuin hän suojelee pedoilta. Tilanne muuttuu, kun kerintätoimistosta otetaan yhteyttä. Silloin saa olla tyytyväinen, jos jäljelle jää edes vähän villoja.

Kuntavaalit aloittivat tiiviin vaaliputken, jonka seuraava etappi on muutaman viikon päästä pidettävät presidentinvaalit. Ensi syksynä äänestetään maakunta- ja seurakuntavaaleissa ja ensi vuonna eduskunta- ja EU-vaaleissa.

Kuntavaalien alla huhtikuussa pakinoitsija kysyi, mikä on demokratian suurin ongelma ja vastasi itse: vaaleja on niin usein, että niiden välissä ei ehdi tehdä vallankumousta.

Toukokuussa kerrottiin, että nimilakia ollaan muuttamassa. Uuden lain mukaan lapselle voi antaa peräti neljä etunimeä ja sen päälle vielä yhdistelmäsukunimen.

Tytölle ei voi antaa pojan nimeä eikä pojalle tytön nimeä, mutta uudenkin lain aikana on nimiä, joita annetaan kummallekin. Tällainen nimi on Enne.

Kesäkuussa perussuomalaisten puoluekokouksen valinnat johtivat siihen, että puolue hajosi. Pakinoitsija havainnollisti tilannetta lakritsipatukkametaforalla: jos patukan leikkaa kahtia, kumpi pala on mustempi?

Lokakuussa jatkettiin sote-vääntöä, ja satavuotiaan Suomen kunniaksi järjestettiin gaala, jossa muistettiin merkittäviä suomalaisia kulttuuritekoja ja -persoonia.

Vuosisadan kirjaksi valittiin Mika Waltarin Sinuhe egyptiläinen. Se kertoo yksityislääkäristä, joka tekee kallonporauksia asiakasseteliä vastaan. Elävänä esimerkkinä sote-uudistuksen onnistumisesta Sinuhen rinnalla kulkee orja, jolla on vain yksi silmä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää huomenna virkakautensa viimeisen uudenvuoden puheen.

Vuosi sitten hän puhui kauniisti arvoista ja välittämisestä, mutta myös pahuudesta ja varjoista, jotka piinaavat maailmaamme. Pakinoitsija totesi puheen kuultuaan, että siitä oli helppo tykätä, koska pohjavire oli sopivasti synkkä.

Sääennusteen perusteella päädytään samaan kuin vuosi sitten: elämme varjojen maailmassa. Ja sateen sattuessa sateenvarjojen.