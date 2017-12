Teheranin yliopiston liepeillä kilpailevia mielenosoituksia – hallitus kehotti välttämään ”laittomia kokoontumisia”

Iranissa kyynelkaasu leijui katujen yllä Teheranin keskustassa lauantaina, jolloin protestit jatkuivat kolmatta päivää. Maan hallitus varoitti mahdollisista uusista ”laittomista kokoontumisista”.

Teheranin yliopiston ympärillä vallitsi kaaos, kun sadat ihmiset huutelivat hallituksen vastaisia iskulauseita ja joutuivat käsirysyyn poliisin kanssa. Hallitus puolestaan pisti pystyyn voimannäytön, kun sadat vastamielenosoittajat ottivat haltuunsa yliopiston sisäänkäynnin ja huusivat ”kuolemaa kapinallisille”.

Viranomaiset olivat onnekkaita, sillä vuosittain pidettävä ”kansankiihotuksen” päättymisen vuosipäivä osui juuri lauantaille, jolloin tuhansia hallituksen kannattajia oli kokoontunut kaduille eri puolilla maata juhlistamaan tätä. ”Kansankiihotuksen” vuosipäivä viittaa vuoden 2009 kiistanalaisten presidentinvaalien jälkeisiin levottomuuksiin.

”Talouden rakennemuutos vaikea prosessi”

Mielenosoitukset alkoivat maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashhadissa torstaina. Niiden aiheena olivat aluksi korkeat elinkustannukset, mutta pian ne muuttuivat islamilaisen hallinnon vastaisiksi.

Suomen Teheranissa oleva suurlähettiläs Keijo Norvanto sanoo, että näin laaja protestiaalto eri puolilla maata on Iranin oloissa harvinainen. Hänen mukaansa on kuitenkin vielä ennenaikaista arvioida Iranin presidentin Hasan Ruhanin ja hallituksen asemaa.

– Presidentti Ruhani sai toukokuun vaaleissa enemmistön tuen ja vahvan mandaatin jatkokaudelle, joten äänestäjien odotukset ovat korkealla. Toisaalta Iranissa on tahoja, jotka kritisoivat avautumista ja uudistuspolitiikkaa, Norvanto sanoo STT:lle sähköpostitse.

Talouden rakennemuutos on hänen mukaansa hidas ja vaikea prosessi, eikä Iranin hallituksella ole käsissään kaikkia ratkaisuja.

– Jatkon kannalta on olennaista, pystyykö hallitus säilyttämään asemansa tarjoamalla kansalaisille uskottavan näkymän parempaan toimeentuloon, vakaan ilmapiirin ulkomaisille investoinneille, yksityistämään taloutta ja samalla luovimaan konservatiivisten voimien kanssa, Norvanto huomauttaa.

Syyllisten etsintää

Valtiollinen uutiskanava IRINN sanoi, että sitä on kielletty uutisoimasta protesteista, jotka ovat levinneet muun muassa Qomin ja Kermanshahin kaupunkeihin.

– Vihollinen haluaa jälleen kerran punoa salajuonen ja käyttää sosiaalista mediaa ja talousongelmia lietsoakseen uutta kapinaa, sanoi korkea uskonnollinen johtaja ajatollah Mohsen Araki väkijoukolle Teheranissa konservatiivisen uutistoimisto Farsin mukaan.

Kaikesta huolimatta presidentti Ruhanin neuvonantaja Hesamoddin Ashena varoitti Twitterissä ummistamasta silmiä maan talousongelmilta. Hänen mukaansa maassa on muun muassa työttömyyttä, korruptiota ja sosiaalista epätasa-arvoa.

STT

