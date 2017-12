Teheranissa parisataa ihmistä marssi kaupungin läpi – viranomaiset varautuvat levottomaan yöhön

Iranin pääkaupungissa Teheranissa viranomaiset valmistautuvat mahdollisiin levottomuuksiin tulevana yönä. Noin 200 ihmistä marssi tänään kaupungin läpi, kertoo konservatiivinen uutistoimisto Fars.

Lisäksi useita satoja ihmisiä oli kerääntymässä Kermanshahin kaupungissa maan länsiosassa. Kuvia ihmisistä jakoi verkossa ryhmä, joka on kytköksissä Iranin vaikutusvaltaiseen vallankumouskaartiin.

Lauantai-illan protestien jälkeen Teheranissa otettiin kiinni parisataa ihmistä, kertoi kaupungin kuvernöörin edustaja Ali Asghar Nasserbakht puolivirallisen uutistoimiston ILNA:n mukaan.

– Näiden ihmisten asia käsitellään tuomioistuimessa ja jotkut muut on päästetty vapaaksi armosta, hän kertoi.

Neljäkymmentä kiinniotetuista on hänen mukaansa ”johtajia”, joiden protestit eivät liittyneet maan taloustilanteeseen.

– Jotkut ulkomailla olevat oppositioryhmät vetoavat nuorisomme tunteisiin, Ali Asghar Nasserbakht sanoi.

Lauantaina useat sadat ihmiset protestoivat Teheranin yliopiston lähellä. Lisäksi kerrottiin hyökkäyksestä kaupungintaloa vastaan.

Läntisessä Dorudin kaupungissa kuoli kaksi

Myös Iranin länsiosassa Dorudin kaupungissa osoitettiin lauantaina mieltä. Mielenosoituksen yhteydessä kuoli kaksi ihmistä. Asian vahvisti sunnuntaina Lorestanin maakunnan varakuvernööri valtiollisessa televisiossa.

Varakuvernööri ei selittänyt asiaa tarkemmin, mutta hänen mukaansa turvallisuusjoukot eivät tulittaneet väkijoukkoja.

Vaikutusvaltaisen vallankumouskaartin mukaan kahden kuolleen lisäksi kuusi haavoittui. Sen mukaan syyllisiä ovat metsästys- ja sotilasasein varustetut ihmiset, jotka menivät mukaan mielenosoitukseen ja alkoivat ampua summittaisesti väkijoukkoa sekä kuvernöörin rakennusta. Vallankumouskaarti kertoi asiasta kanavallaan Telegram-viestisovelluksessa.

Myös muualla maassa on ollut viime päivinä mielenosoituksia. Osassa on vastustettu hallitusta, osassa kannatettu sitä.

Mielenosoitukset alkoivat maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mashhadissa torstaina. Niiden aiheena olivat aluksi korkeat elinkustannukset.

Protesteista leviäviä tietoja on ollut vaikea varmistaa uutispimennon ja matkustusrajoitusten takia.

Sisäministeri varoittaa mielenosoittajia

Iranin sisäministeri varoitti valtiollisessa televisiossa varhain tänään, että omaisuuden, järjestyksen ja lain rikkojat joutuvat vastaamaan teoistaan.

Viranomaiset ovat rajoittaneet sosiaalisen median käyttöä mielenosoitusten suitsimiseksi. Maan viestintäministeri on syyttänyt Telegram-palvelussa olevia viestintäkanavia väkivallan lietsomisesta. Ministerin mukaan ne rohkaisevat levottomuuksiin, aseelliseen kapinaan ja polttopullojen eli Molotovin cocktailien käyttöön.

STT

