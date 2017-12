Tehy pelkää ylilyöntejä terveysalan henkilöstön rokotussuojan lisäämisessä

Maaliskuun alussa voimaan astuvan potilasturvallisuutta koskevan säädöksen tavoitteena on, että terveydenhoidon piirissä työskentelevän henkilökunnan rokotussuojaa parannetaan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka kertoo, että säädöksen tulkinnassa on ilmennyt kuitenkin ristiriitaisuuksia. Ne ovat hänen mukaansa aiheuttaneet työpaikoilla jonkin verran ylilyöntejä, joiden seurauksena ammattijärjestöön on tullut paljon kyselyjä.

– On uhkailtu jopa irtisanomisilla, jos ei ota rokotetta, Kukka sanoo.

Tulkintaristiriidat liittyvät säädöksen kohtaan, jonka mukaan työnantaja ei voi käyttää kuin erityisestä syystä työntekijää, jolla ei ole säädöksen mukaista rokotesuojaa. Kukka arvioi, että erityisen syyn tulkinta on saattanut olla liian yksioikoista, vaikka työntekijän terveydentila voidaan lain mukaan ottaa huomioon.

– Periaatteessa on mahdollista järjestää työpaikoilla niin, että tämä erityinen syy voidaan ottaa huomioon.

Kukka muistuttaa, että Tehy kannattaa rokotusten ottamista terveydenhuoltoalan henkilöstölle. Hän korostaa, että rokotekattavuus on ollut tähänkin saakka todella korkea yksiköissä, joissa hoidetaan immuunipuolustukseltaan heikkoja potilaita.

Tällaisia yksikköjä ovat muun muassa syöpäosastot, elinsiirtopotilaita hoitavat osastot, teho-osastot ja synnytysosastot.

Laki sallii poikkeukset

Kysymyksiä ovat aiheuttaneet erityisesti rokotukset influenssaa vastaan. Joillakin henkilökuntaan kuuluvilla voi olla esimerkiksi voimakas kananmuna-allergia, joka estää influenssarokotuksen oton.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että työnantaja joutuu silloin pohtimaan henkilökunnan sijoittamista eri osastoille. Hänen mukaansa laki sallii kuitenkin poikkeuksia.

– Poikkeustapaukset tuskin huonontavat potilasturvallisuutta mitenkään merkittävästi, Puumalainen sanoo.

STT

Kuvat: