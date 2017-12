Tembin-myrsky iski jo toiselle saarelle Filippiineillä – meteorologit varoittavat voimakkaista tuulista ja sateista

Filippiineillä Kaakkois-Aasiassa trooppinen Tembin-myrsky iski myöhään lauantaina Balabacin saarelle. Asiasta muun muassa uutisoiva CNN kertoo, että sääennusteiden mukaan saarelle odotettiin samankaltaisia olosuhteita kuin Mindanaon saarella, jonne myrsky iski perjantaina. Meteorologit varoittivat Balabacin saaren asukkaita voimakkaista tuulista ja rankkasateista.

Kylä hävisi kokonaan

Maan toiseksi suurimmalle saarelle Mindanaolle aiemmin iskenyt Tembin aiheutti laajaa tuhoa. Sapadin kaupunkia halkovasta Salog-joesta löydettiin lauantain aikana ainakin 36 kuolonuhria. Uhrit olivat viranomaisten arvion mukaan lähtöisin ylävirralla sijaitsevasta Salvadorista, joka on jäänyt tulvan alle. Salvadorissa kerrottiin löydetyn 17 kuollutta.

Salvadorin poliisin mukaan alueen väestöä oli ehditty varoittaa.

– Tälle alueelle kuitenkin tulee harvoin taifuuneita. Joen lähistöllä asuvat ihmiset eivät ottaneet varoituksia vakavasti, sanoi poliisipäällikkö Wilson Mislores lauantaina.

Äkkitulvat ja mutavyöryt hävittivät esimerkiksi Tubodin kylän käytännössä kokonaan ja ainakin 19 ihmistä kuoli.

– Joki nousi, ja suurin osa kodeista pyyhkiytyi pois. Kylää ei enää ole, kertoi poliisi.

Myrskyssä on kerrottu kuolleen jo yli 180 ihmistä ja noin 150 on kerrottu olevan kadoksissa. Arviot kuolleiden määrästä ovat kuitenkin vaihdelleet.

Filippiinejä moukaroi keskimäärin 20 suurta myrskyä vuosittain ja moni niistä aiheuttaa kuolonuhreja. 20 miljoonan asukkaan Mindanaon saarelle syklonit saapuvat kuitenkin harvoin.

Tembin iski maahan vain alle viikko sen jälkeen, kun trooppinen myrsky Kai-Tak aiheutti tuhoa maan keskiosissa vieden ainakin 54 ihmisen hengen.

Ostoskeskuspalon pelätään vaatineen 37 ihmisen hengen

Lisäksi 37 ihmisen pelätään kuolleen ostoskeskuksessa syttyneessä tulipalossa Filippiineillä. Palo syttyi maan eteläosassa sijaitsevassa Davaon kaupungissa.

Davaon varapormestari Paolo Duterte kertoi Facebookissa, että pelastuslaitoksen mukaan kyseessä olevien 37 ihmisen selviytymismahdollisuudet ovat käytännössä olemattomat.

Lauantaiaamuna syttynyt palo sai alkunsa nelikerroksisen ostoskeskuksen kolmannesta kerroksesta. Poliisin mukaan ihmisiä jäi loukkuun kauppakeskukseen palon syttyessä. Loukkuun jäi arvion mukaan ainakin keskuksen työntekijöitä.

Poliisin mukaan ostoskeskuksen kolmannessa kerroksessa on muun muassa puisia huonekaluja. Helposti syttyvän materiaalin takia palo levisi nopeasti ja palon taltuttamisessa kesti kauan. Poliisin mukaan paloa ei ollut saatu kokonaan sammutettua vielä ennen aamunkoittoa sunnuntaina paikallista aikaa.

Davao on eteläisen Filippiinien suurin kaupunki ja sijaitsee noin tuhat kilometriä etelään pääkaupunki Manilasta.

