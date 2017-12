Tembin-myrsky liikkuu nyt kohti Vietnamia – Filippiineillä noin 200 kuollut tulvissa ja mutavyöryissä

Kaakkois-Aasiassa jylläävä hirmumyrsky Tembin on jättänyt Filippiinit ja liikkuu kohti Vietnamia. Tembin uhkaa eteläistä Vietnamia joulupäivänä, kertoo sääpalvelu AccuWeather. Sen mukaan myrsky vahvistuu Etelä-Kiinan merellä, mutta heikkenee Vietnamin rannikolla. Myrsky voi siitä huolimatta aiheuttaa rankkasateita ja rannikolla tulvia joulupäivänä. Myös mutavyöryjä voi sääpalvelun mukaan olla luvassa.

Filippiineillä Tembinin nostattamat tulvat ja mutavyöryt ovat jättäneet jälkeensä ainakin noin 200 kuollutta. Myrsky iski pahiten maan toiseksi suurimmalle saarelle Mindanaolle, jossa isot maa-alueet ovat peittyneet ruskeaan veteen.

Evakuointileireillä on yli 40 000 ihmistä ja liki 150 on kateissa, kertoo poliisi. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto IFRC on ilmaissut huolensa siitä, että yhä jatkuvat rankkasateet voivat haitata eloonjääneiden etsintää.

Kylä hävisi kokonaan

Sapadin kaupunkia halkovasta Salog-joesta löydettiin yksin eilisen aikana ainakin 36 kuolonuhria. Uhrit olivat viranomaisten arvion mukaan lähtöisin ylävirralla sijaitsevasta Salvadorista, joka jäi tulvan alle. Salvadorissa kerrottiin löydetyn 17 kuollutta.

Salvadorin poliisin mukaan alueen väestöä oli ehditty varoittaa.

– Tälle alueelle kuitenkin tulee harvoin taifuuneita. Joen lähistöllä asuvat ihmiset eivät ottaneet varoituksia vakavasti, sanoi poliisipäällikkö Wilson Mislores lauantaina.

Äkkitulvat ja mutavyöryt hävittivät esimerkiksi Tubodin kylän käytännössä kokonaan ja ainakin 19 ihmistä kuoli.

– Joki nousi, ja suurin osa kodeista pyyhkiytyi pois. Kylää ei enää ole, kertoi poliisi.

Filippiinejä moukaroi keskimäärin 20 suurta myrskyä vuosittain ja moni niistä aiheuttaa kuolonuhreja. 20 miljoonan asukkaan Mindanaon saarelle syklonit saapuvat kuitenkin harvoin.

Tembin iski maahan vain alle viikko sen jälkeen, kun trooppinen myrsky Kai-Tak aiheutti tuhoa maan keskiosissa vieden ainakin 54 ihmisen hengen.

Kymmenien pelätään kuolleen ostoskeskuspalossa

Filippiineillä sattui myös tuhoisa ostoskeskuspalo, jossa pelätään kuolleen 37 ihmistä. Yksi kuolemantapaus on jo varmistunut palomiesten löydettyä ruumiin rakennuksesta. Palo syttyi maan eteläosassa sijaitsevassa Davaon kaupungissa eikä sillä tiettävästi ole tekemistä hirmumyrskyn kanssa.

Itsekin Davaosta kotoisin oleva presidentti Rodrigo Duterte vieraili ostoskeskuksen ulkopuolella päivystävien uhrien sukulaisten luona ja kertoi, että rakennukseen jääneiden selviämiselle ei ole mitään mahdollisuuksia, silminnäkijät kertoivat AFP:lle.

Lauantaiaamuna syttynyt palo sai alkunsa nelikerroksisen ostoskeskuksen kolmannesta kerroksesta. Poliisin mukaan ihmisiä jäi loukkuun rakennukseen palon syttyessä.

Poliisin mukaan ostoskeskuksen kolmannessa kerroksessa on muun muassa puisia huonekaluja. Helposti syttyvän materiaalin takia palo levisi nopeasti ja sen taltuttamisessa kesti kauan.

Davao on eteläisen Filippiinien suurin kaupunki ja sijaitsee noin tuhat kilometriä etelään pääkaupunki Manilasta.

