Tembin-myrskyssä kuollut yli 180 Filippiineillä – ”Joki nousi, ja suurin osa kodeista pyyhkiytyi pois”

Filippiineillä trooppisessa myrskyssä on kuollut jo yli 180 ihmistä, ilmoittaa poliisi. Tembin-myrsky koettelee Aasian maata edelleen jouluaattona.

Myrsky iski Filippiinien toiseksi suurimmalle saarelle Mindanaolle perjantaina.

Sapadin kaupunkia halkovasta Salog-joesta löydettiin lauantain aikana kymmeniä kuolonuhria. Uhrit olivat viranomaisten arvion mukaan lähtöisin ylävirralla sijaitsevasta Salvadorista, joka on jäänyt tulvan alle.

Salvadorin poliisin mukaan alueen väestöä oli ehditty varoittaa.

– Tälle alueelle kuitenkin tulee harvoin taifuuneita. Joen lähistöllä asuvat ihmiset eivät ottaneet varoituksia vakavasti, suri poliisipäällikkö Wilson Mislores.

Tuho Mindanaolla on ollut laajaa. Äkkitulvat ja mutavyöryt hävittivät esimerkiksi Tubodin kylän käytännössä kokonaan ja ainakin 19 ihmistä kuoli.

– Joki nousi, ja suurin osa kodeista pyyhkiytyi pois. Kylää ei enää ole, kertoi poliisi.

Poliisi, sotilaat ja vapaaehtoiset lapioivat mutaa ja rojua etsiessään uhreja maaseutukylä Dalamassa lähellä Tubodia.

Maan sääpalvelun mukaan myrskyn oli määrä iskeä Länsi-Filippiinien Balabacin saarelle myöhään lauantaina. Kalastuksen keskuksena tunnetulla Balabacilla asuu 40 000 ihmistä.

STT

