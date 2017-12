Tembin-taifuuni heikkeni lähestyessään Vietnamia

Filippiineillä laajaa tuhoa aiheuttanut Tembin-taifuuni on laantunut lähestyessään Vietnamia, kertoo BBC. Myrskyn odotetaan rauhoittuvan 48 tunnin sisällä.

Noin miljoonaa ihmistä myrskyn ennakoidulla reitillä Etelä-Vietnamissa kehotettiin aikaisemmin varautumaan evakuointeihin. Vietnamin viranomaiset ovat lisäksi varoittaneet noin 62 000 kalastusalusta lähtemästä merelle. Myös öljynporauslauttojen evakuointeihin on varauduttu.

Suomen Vietnamin-suurlähetystö kehottaa Facebookissa ihmisiä seuraamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.

Filippiineille iskiessään taifuuni tappoi ainakin 240 ihmistä. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan, sillä yli sata ihmistä on tiettävästi kateissa. Lisäksi ainakin 75 000 ihmistä on menettänyt kotinsa.

STT

Kuvat: