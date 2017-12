Toivomuslista vuodelle 2018

JUHA RUUSUVUORI. Joulun alla täällä saaristossa tapahtuu yleensä kaikenlaisia mystillisiä asioita. Byholmenin sillalla tuli vastaan neljän peuran rauhallinen lauma, joka oli matkalla ulkosaarille. Tuntemattomatkin ihmiset alkavat melkein tervehtiä.

Kummallisinta on, että eilen törmäsin tonttini rajalla iänkaikkisen vanhaan tonttuun. Mehän toki tiedämme, että tontti ja tonttu ovat samaa sananjuurta; tonttia vartioi aina tonttu.

Tonttu sanoi antavansa minulle kymmenen toivomusta ensi vuotta koskien. Hän lupasi niiden toteutuvan ihan yhtä varmasti kuin sote-uudistus tulee kahden vuoden päästä. Hämmentyneenä tästä onnesta sopertelin toivomukseni tontun selälle, joka loittoni kohti rantakaislikkoa.

1. Pelleteatteri. Trumpin ja Putinin on välittömästi perustettava pelleteatteri. He voivat kopioida ohjelmistonsa suoraan Majakalta ja Perävaunulta ja levittää komiikan ilosanomaa mätkimällä toisiaan pehmustetuilla pesäpallomailoilla.

2. Muslimien sopu. Kaikkien maailman muslimien on välittömästi unohdettava eriävät käsityksensä Muhammedin opista ja otettava sieltä mukaan vain hyvät asiat.

3. Viinauutisointi. Suomen toimittajien on välittömästi lopetettava turhanaikaisen palstatilan käyttäminen kaikenlaisiin limuviinauutisiin ja prosentin kymmenyksen spekulaatioihin. Ei se viina niin tärkeä saa olla.

4. Jahve revisited. Kaikkien maailman juutalaisten pitää välittömästi todeta, että hekin ovat monoteisteja ja antaa muille tilaa Jerusalemissa. Kyllä sinne mahtuu!

5. Huonot uutiset. Kaikki Suomen tv-toimittajat saavat luvan lopettaa jenkkiläisten pikku-uutisten kuvamateriaalin levittämisen. Yksi päälleajo Teksasissa on edelleen isompi uutinen kuin sata ruumista Myanmarissa.

6. Asunnot. Valtion pitää oitis lopettaa yksityisten vuokranantajien tukeminen, joka tapahtuu suoltamalla isoa asumistukea porukalle, joka asuu Helsingin keskustassa.

7. Kirjallisuus. Suomen kulttuuritoimittajien on heti kohta marssittava opiskelemaan ruotsia, ranskaa ja saksaa, jotta he voivat kertoa meille eurooppalaisesta kirjallisuudesta. Nyt he toitottavat meille Englannin ja USA:n kirjallisuutta kuin se olisi ainoa maailmassa.

8. Raamattu. Suomen pappien pitää välittömästi lopettaa jylisevät vanhatestamentilliset esiintymisensä ja keskittyä uuteen testamenttiin, joka tarjoaa meille toivon ja armon.

9. Iskelmämusiikki. Mollissa uliseva suomalainen iskelmämusiikki on lakkautettava ja sen esittäminen julkisilla paikoilla kiellettävä. Tulevaisuudessa sitä ehkä voi esittää maan alla, vähintään kuuden metrin syvyydessä.

10. Monarkia. Suomen kansa on aina halunnut johtajakseen presidentti-isoveli-kekkostelijan, joka mutisee kainaloonsa käsittämättömiä filosofisia repliikkejä. Meidän on nyt heti oitis muutettava valtiomuotomme monarkiaksi. Kuninkaaksi on kutsuttava prinssi Andrew, joka on reipas ja suora mies.

Hyvää uutta vuotta, kaikesta huolimatta!

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.