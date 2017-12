Tolvanen yrittää tehdä ”kuznetsovit” myös nuorten MM-kilpailuissa

Jääkiekkohyökkääjä Eeli Tolvasen kausi on ollut menestys. Hän on tehnyt tällä kaudella KHL:ssä Jokereille 17 maalia ja menestynyt myös A-maajoukkueessa. Ennen Tolvasta vain Jevgeni Kuznetsov pystyi 18-vuotiaana tekemään KHL:ssä 17 maalia yhdellä kaudella.

Tolvanen yrittää tehdä tällä kaudella jo toistamiseen ”kuznetsovit”. Nykyisin NHL:ssä pelaava Kuznetsov saavutti 18-vuotiaana alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden, ja Tolvanen tavoittelee nyt samaa tapaninpäivänä Buffalossa alkavissa MM-kilpailuissa.

– Näihin turnauksiin kukaan ei lähde häviämään. Meillä on hyvä hyökkäys, puolustus ja maalivahdit. Meillä on mahdollisuudet mennä pitkälle, Tolvanen tuumii.

Tolvanen ei myönnä olevansa yllättynyt huippukaudestaan.

– Alussa tietysti piti saada pelipaikka Jokereista, mutta kausi lähti hyvin liikkeelle. Sen jälkeen asiat ovat loksahtaneet kohdalleen.

Kapea kaukalo on tuttu paikka

Kauteen lähdettäessä yksi Tolvasen päätavoitteista oli alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut, joissa hyökkääjään kohdistuvat Suomen joukkueen ykkösmaalintekijän odotukset.

– Pienessä kaukalossa tilanteet tulevat nopeasti maalille. Hyökkäysalueella tuntuu, että jokainen tilanne on maalintekotilanne, Tolvanen ruotii.

Pohjoisamerikkalaistyylisen kapean kaukalon pitäisi sopia Tolvaselle erinomaisesti. Maalintekotilanteita erinomaiselle laukojalle tulee riittämään.

Tolvaselle Yhdysvallat on tuttu paikka, koska hän pelasi kausina 2015-2017 USHL-sarjassa. Suomen joukkueen pelaajista kymmenkunta pelaa parhaillaan tai on Tolvasen tavoin aiemmin pelannut Yhdysvaltojen tai Kanadan juniorisarjoissa.

– Eiköhän meistä jokainen tiedä, mitä kapeassa kaukalossa pelaaminen vaatii. Pitää laittaa kiekko nopeasti liikkeelle ja maalille.

Tolvanen oli suuressa roolissa jo keväällä 2016, kun Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkue voitti maailmanmestaruuden. Tuon joukkueen runko muodostaa nyt alle 20-vuotiaiden maajoukkueen rungon.

STT

