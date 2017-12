Turku julisti Suomeen perinteisesti joulurauhan

Suomeen on julistettu joulurauha perinteisin menoin Turun Vanhalla Suurtorilla. Turun tuomiokirkon kello löi puoliltapäivin sen merkiksi. Joulurauhan julisti Brinkkalan talon parvekkeelta Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.

Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä aina 1300-luvulta lähtien. Tavalla kehotetaan kansalaisia rauhoittumaan pyhien viettoon.

Tuhannet ihmiset olivat saapuneet Turkuun paikan päälle seuraamaan jouluaaton perinnettä.

Tilaisuus lähetettiin suorana televisiolähetyksenä Ylellä, ja tilaisuutta saattoi seurata suorana myös internetistä. Tällä vuosikymmenellä julistusta on seurannut Finnpanelin mukaan enimmillään yli miljoona televisiokatsojaa.

Joulurauha julistetaan vuosittain myös esimerkiksi Porissa, Porvoossa, Raumalla ja Uudessakaupungissa, mutta niissä perinne ei ole kestänyt yhtä kauan kuin Turussa.

Tuntuvat turvatoimet

Vuonna 2016 joulurauhan julistuksen turvatoimia kiristettiin. Niiden lisäämisen taustalla olivat muun muassa Euroopassa koetut terrori-iskut, joissa yleisöjoukkoon oli ajettu kookkailla ajoneuvoilla.

Lounais-Suomen poliisista kerrottiin jouluaattona STT:lle, että joulurauhan julistuksen turvatoimet pidettiin tänä vuonna samalla tasolla kuin viime jouluna. Esimerkiksi Turun keskustan Uudenmaankatu suljettiin tapahtuman ajaksi.

STT

