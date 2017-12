Turussa on paljastunut toinenkin vaiettu kouluahdisteluepäily – kaupunki toivoo, että vanhatkin tapaukset vietäisiin poliisille

Turussa on paljastunut toinenkin tapaus, jossa häirinnästä tai ahdistelusta epäilty opettaja on joutunut jättämään työnsä. Turun kaupunki tiedotti viikko sitten Puolalanmäen koulun ja lukion tapauksista, joita ei aikanaan vuonna 2000 käsitelty asianmukaisesti.

Tänään kaupunki kertoo, että opettaja joutui jättämään virkansa Luostarivuoren koulussa ilmi tulleen häirinnän ja ahdistelun vuoksi 1990-luvun alkupuolella.

Turun kaupungilla ei ole tiedossa, että kummankaan koulun tapauksia olisi aikanaan viety poliisille. Sivistystoimialan johtaja toivoo, että ahdistelun tai häirinnän kohteeksi joutuneet kertoisivat kokemuksistaan ja ottaisivat yhteyttä viranomaisiin, vaikka aikaa onkin kulunut.

– Molemmat tapaukset ovat olleet rankkoja, kuvailee johtaja Timo Jalonen STT:lle.

Luostarivuoren koulussa opettajan epäillään käyttäneen oppilaitaan seksuaalisesti hyväkseen monin eri tavoin. Osa teoista on johtanut suuseksiin tai yhdyntään. Puolalanmäessä kyse on ollut enemmän hipelöinnistä ja kopeloinnista, Jalonen kuvailee.

– Olen saanut kolmenkymmenen Luostarivuoren oppilaan itse kirjoittaman jutun asiasta. Ei ole syytä epäillä, etteivätkö kertomukset olisi totta.

Luostarivuoressa epäilty opettaja kohdisti toimintansa tyttöihin, Puolalanmäen koulussa uhreina oli poikia, Jalonen kertoo.

Vahva painostus johti irtisanoutumiseen

Molemmat opettajat irtisanoutuivat sen jälkeen, kun heidän tekemisensä aikanaan tulivat ilmi.

– Tosin vahvan painostuksen alaisena, Jalonen lisää.

Turun kaupunginjohtajan Minna Arveen mukaan virasta luopuminen ei tällaisissa tapauksissa riitä eikä vaikeneminen ole ollut oikein.

– Minun on mahdoton hyväksyä tapaa, jolla ahdistelutapauksia on kouluissa aikanaan käsitelty. Pahoittelen asiaa sydämestäni ahdistelun kohteeksi joutuneille ja heidän läheisilleen, Minna Arve sanoo tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että Turussa kaikki tietoon tulevat vastaavanlaiset tapaukset otetaan nykyisin vakavasti ja käsitellään asianmukaisesti.

– Meillä ei suojella ketään tällaisesta teosta epäiltyä.

Kouluissa esille tulleet häirintä- ja ahdistelutapaukset ovat olleet laajalti julkisuudessa pitkin syksyä. Esimerkiksi Helsingin Kallion lukion häirintäepäilyjä on käsitelty monin tavoin. Myös Vaasan ruotsinkielisessä normaalikoulussa on ollut häirintäepäilyjä.

STT

Kuvat: