Työllisyys kohenee selvästi

Salon ja koko seudun työllisyystilanne on vuoden aikana kohentunut vahvasti. Vaikean rakennemuutoksen ytimeen joutunut Salo on kipuamassa taas vakaalle pohjalle.

Matkapuhelinteollisuuden katoaminen vei Salosta tuhansia työpaikkoja, joiden nopea korvaaminen uusilla oli mahdoton tehtävä. Pitkäjänteinen työ uusien työpaikkojen saamiseksi ja nousuun kääntynyt taloudellinen tilanne ovat auttaneet Salon takaisin jaloilleen.

Pahin on takana, mutta työpaikkoja tarvitaan vielä lisää.

Marraskuun lopussa Salossa oli työtä vailla 12,6 prosenttia koko työvoimasta. Vuosi sitten vastaava luku oli 15,7 prosenttia. Työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt 21 prosenttia, mikä tarkoittaa 810 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Määrää voi pitää merkittävänä, vaikka osa siitä selittyykin muuttoliikkeellä, kun ihmiset ovat muuttaneet työn perässä pois Salosta.

Työtä vailla on runsaat 3 100 henkilöä. Se on toki edelleen liikaa, mutta kuitenkin selvästi pienempi luku mihin Salossa on viime vuosina totuttu.

Yhden kuukauden tilastolukuja tärkeämpää on katsoa, miten työllisyys on pitemmällä jaksolla kehittynyt. Tässäkin tarkastelussa Salon tilanne näyttää hyvältä. Työttömyys on laskenut joka kuukausi jo yli vuoden aikajaksolla.

Koko maakunnan tilastoissa huikean parannuksen teki Paimio. Työttömien määrä miltei puolittui yhden vuoden aikana. Paimion työttömyysaste oli marraskuun lopussa 4,6 prosenttia, mikä on koko maakunnan alhaisin lukema. Vuosi sitten Paimion työttömyysaste oli 8,9 prosenttia.

Työttömyys on hellittänyt myös muissa Salon seudun kunnissa. Koskella työttömyys väheni vuoden aikana 35 ja Somerollakin 29 prosenttia.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli Turussa, 12,8 prosenttia. Myös Turun työllisyys on vuoden aikana kohentunut, vuosi sitten maakunnan keskuskaupungin työttömyysaste oli 15,4 prosenttia.

Hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös avoimien työpaikkojen määrän kasvuna. Työtä on nyt tarjolla selvästi enemmän kuin vuosi sitten.

Rakennemuutoksen ongelma edelleen on, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa. Tätä voidaan auttaa jatkamalla työnhakijoiden täsmäkoulutusta.