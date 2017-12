Työttömyysturvan aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite sai 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskuntaan

Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamiseksi on kerännyt 50 000 allekirjoitusta, joten aloite voi edetä eduskunnan käsiteltäväksi.

Eduskunta hyväksyi aktiivimallin noin viikko sitten hallituspuolueiden äänillä. Kansalaisaloitteeseen on kerätty nimiä sen jälkeen.

Aktiivimallissa on kyse työttömyysturvalain muutoksesta, joka leikkaa työttömyyskorvausta, jos työtön ei ole ollut osa-aikatöissä, toiminut yrittäjänä tai osallistunut työllistämispalveluihin. Jos työtön ei osoita vaadittavaa aktiivisuutta, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi.

Nykyinen järjestelmä mahdollistaa sen, että jo tehtyjä eduskunnan päätöksiä voi yrittää kumota kansalaisaloitteella.

– Kaikki kansalaisaloitteet otetaan käsittelyyn, mutta valiokunta loppuviimeksi katsoo, mitä sille tehdään. Valiokunta ratkaisee sen, ryhtyykö se käsittelemään aloitetta. Kaikkia on tähän mennessä ryhdytty, joten voisin kuvitella, että tätäkin, sanoo eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi.

Eduskunta kokoontuu seuraavan kerran vasta 5. helmikuuta.

”Jos kansalaisaloite ei herätä hallituksen uudelleenarviointikykyä”

Palkansaajajärjestö SAK:n hallituksen kokouksessa tammikuussa on luvassa tiukka keskustelu niin sanotusta aktiivimallista. Liittojohtajat eivät sulje mitään vaihtoehtoja pois.

– Jos poliittisia lakkoja tulee, niihin on mahdollisuus myös meidän osalta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

– Viestejä tulee jäseniltä ja aktiiveilta, että on aika tehdä jotain eikä enää voi vain soittaa suuta, kun hallitus kurittaa heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia.

Teollisuusliiton valtuusto velvoitti jo ennen joulua liiton valmistautumaan poliittisiin lakkoihin aktiivimallia vastaan. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto viittaa nopeasti nimiä keräävään kansalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan aktiivimallin perumista.

– Jos kansalaisaloite ei herätä hallituksen uudelleenarviointikykyä, sitä täytyy varmaan herätellä muulla tavalla, Aalto sanoo.

– Ajattelin itsekin allekirjoittaa aloitteen, kun palaan joululomalta töihin. Kehotan kaikkia allekirjoittamaan sen.

Palvelualojen ammattiliitto Pamin puheenjohtaja Ann Selin sanoo, että palkansaajaliike punnitsee vastatoimia yhdessä.

– Toivon, että radikaaleihin toimiin ei ryhdytä, mutta se kai edellyttäisi hallitukselta uudelleenharkintaa, Selin sanoo.

Hänen mukaansa mallissa on paljon ongelmallisia kohtia, jotka eivät voi toimia.

Liittokierros vielä kesken

Liittojohtajat kritisoivat, että kaikkialla Suomessa työllistämispalveluita ei pystytä tarjoamaan eikä vaadittuja työpätkiä löydy kaikille työttömille. Heidän mukaansa hallitus ei noudata kilpailukykysopimusta, jonka mukaan hallitus ei tee leikkauksia työttömyysturvaan ja työelämään liittyvät asiat valmistellaan kolmikantaisesti.

– Jos hallitus olisi ilmoittanut etukäteen 4,65 prosentin leikkauksesta työttömyysturvaan, mitään kikyä ei olisi syntynyt, Aalto sanoo.

Liittojohtajien mukaan aktiivimalli onkin suunnattu työttömyysturvan leikkaamiseen. SAK ei aktiivimallia hyväksynyt, mutta SAK:n hallituksessa keskusteltiin mallista jo valmistelun aikana.

– Hyvä kysymys on, että olisiko pitänyt herätä. SAK:n hallituksessa ei kovin monella taholla ollut valmiuksia tai halua aktiiviseen käsittelyyn, kun malli oli valmistelussa, Aalto sanoo.

Lisäkierroksia tammikuun työmarkkinapöytiin tuovat vielä auki olevat liittokierrokset, kun samoihin aikoihin esimerkiksi palvelualan ja julkisen sektorin työntekijöille neuvotellaan palkankorotukset ja muut ehdot.

Selinin mukaan aktiivimalli on kuitenkin hallituksen eikä työnantajajärjestöjen asia. Myös Niemi-Laine sanoo, että kritiikki ei ole kohdistettu työnantajia kohtaan.

