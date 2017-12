Ulkomailla asuvien suomalaisten joulunvietossa sekoittuvat jouluperinteet kotoa ja maailmalta

Joulunaikaa ulkomailla viettävien suomalaisten juhlassa sekoittuvat kotoiset ja paikalliset perinteet – ja hitunen koti-ikävää, kertoo joukko maailmalla asuvia ja matkaavia suomalaisia.

Unkarissa lahjojen jako alkaa Suomen juhliessa itsenäisyyspäivää

Unkari on ollut Debrecenin yliopistossa opettavan suomen kielen ja kulttuurin lehtorin Maria Sarhemaan ja hänen perheensä kotikontu viitisen vuotta. Sinä aikana paikalliseen joulunodotukseen kiinteästi kuuluvista joulumarkkinoista on tullut osa Sarhemaidenkin perinteitä.

– Kuten muissakin Keski-Euroopan maissa Unkarissa avataan noin kuukautta ennen joulua joulumarkkinat, joilla myydään esimerkiksi käsityötuotteita, jouluherkkuja ja hehkuviiniä, Sarhemaa kertoo.

Lahjojenjako alkaa suomalaisjouluun verrattuna varhain. Lapset saavat lahjoja jo 6. joulukuuta Mikulasin eli pyhän Nikolauksen päivänä. Jouluna lahjoja tuo joulupukin sijaan Jeesus-lapsi tai enkeli, joka jättää lahjat kuusen alle perheen ollessa poissa kotoa.

– Vaikka olemme yleensä Unkarissa Mikulasin päivänä, emme osallistu tähän unkarilaisperinteeseen vaan juhlimme Suomen itsenäisyyttä suurlähetystön vastaanotolla.

Kinkku on Unkarissa pääsiäisruoka, jouluna syödään kalaa. Jälkiruoaksi tarjoillaan bejgliä eli unikonsiemenillä tai saksanpähkinällä täytettyä rullamaista kakkua.

Sarhemaiden joulupöydässä syödään suomalaiseen tapaan, sillä yhtä vuotta lukuun ottamatta perheen varsinaiset pyhät on vietetty Suomessa. Joulutunnelmaan virittäytymiseen kuuluu myös ripaus koti-ikävää. Ulkomailla asuessaan Sarhemaa kertoo kuunnelleensa joulun alla usein Sylvian joululaulua.

– Siitä on tullut minulle erityisen tärkeä juuri ulkosuomalaisvuosieni aikana.

Tänä vuonna perhe suuntaa jouluksi ensin kotiin Ouluun ja sitten sukulaisten luo Keski-Suomeen. Tulevaa joulua Sarhemaa odottaa erityisesti 2-vuotiaan lapsensa vuoksi.

– Tänä vuonna hän on ensimmäistä kertaa niin iso, että luultavasti jo ymmärtää jotain joulusta, ja tietää, että silloin tulee joulupukki. Toistaiseksi tonttujen ikkunasta kurkistelulla uhkaileminen ei kuitenkaan ole auttanut uhmaikäisen kiukutteluihin.

Sydneyssä paistatellaan jouluna rantahelteissä

Australian Sydneyssä joulu on keskikesän juhla, ja suurkaupungin ehkä tunnetuin jouluperinne on joulupäivän piknik Bondi-rannalla. Hiekkaranta ja nurmialue grillikatoksineen täyttyvät tonttulakit päässä helteessä paistattelevista juhlijoista. Kolme vuotta Australiassa asunut avopari Jaana Jalovaara ja Raimo Herttua viettivät Bondi-joulua viime vuonna ensimmäistä kertaa.

– Olihan se aikamoinen näky, kun perheet joulu-uimapuvuissaan grillaavat itseään ja rapuja, Jalovaara kuvailee.

Suomalaiset jouluperinteet ovat pysyneet pariskunnalle tärkeinä. Jalovaara sytyttää tuikkukynttilöitä ja koristelee kodin äitinsä Suomesta lähettämillä joulukoristeilla.

– Huovutettuja lumihiutaleita, enkeleitä ja on siinä mukana muutama australialainen kengurujoulupallokin.

Paikalliset eivät juuri jouluaattoa juhli, mutta Jalovaaralle ja Herttualle se on tärkeä päivä, johon kuuluu muun muassa saunomista Pohjois-Sydneyn olympia-altaalla ja suomalaistyylinen jouluateria. Sukulaiset ja vierailuilla käyvät suomalaiset pitävät huolen, että tykötarpeet, kuten oikeanlainen sinappi ja ruisleipä, saadaan Australiaan ajoissa.

– Raimo laittaa kinkun aamusta uuniin, ja minä valmistelen muutaman tutun jouluherkun edellisinä päivinä. Lempiherkkuja ovat sienisalaatti, kylmäsavustettu lohi, punajuurilaatikko, maksapasteijat, perunat ja karjalanpaisti, Jalovaara sanoo.

– Aussiperinteistä olemme omaksuneet vähän makeamman, punaisen kylmän kuohuviinin, joka sopii erinomaisesti helteeseen.

Tasmanian tapaninpäivää sähköistää kilpapurjehdus

Rapuja käännellään grillissä jouluna myös Tasmanian saarella, noin 900 kilometrin päässä Sydneystä. Rannan sijaan grilliä lämmitetään useimmiten kuitenkin mökillä, kertoo kolmatta jouluaan Tasmaniassa viettävä Laura Siigojeff. Hän juhlii aattoa suomalaisittain ja joulupäivää ja muita loppuvuoden pyhiä paikalliseen tapaan.

– Aattona puhun Skypessä oman perheeni kanssa ja kutsun kavereita kylään syömään joulutorttuja ja graavilohta. Joulupäivänä kokoonnumme poikaystäväni vanhempien luokse, tapaninpäivää ja uuttavuotta juhlitaan mökillä kavereiden ja perheen kesken.

Kuuman sään vastapainoksi juhla-aterioilla tarjoillaan viileitä ja kevyitä ruokia, esimerkiksi salaatteja, palvikinkkua, kanaa, katkarapuja ja kylmäsavukalaa.

– Ruoanlaitto ei yleensä vaadi tuntien uuninkäyttöä. Mieluummin grillaamme.

Tapaninpäivän perinteisiin kuuluu Tasmanian pääkaupunkiin Hobartiin päättyvän Sydney-Hobart Race -purjehduskilpailun seuraaminen paikan päällä tai mediasta.

– Jännitetään, kuka voittaa ja rikotaanko ennätyksiä tänä vuonna. Ihmisiä kerääntyy Hobartin satamaan katsomaan ensimmäisten veneiden saapumista maaliin.

Maailmanympärimatkaaja ei kelpuuta palmua joulupuuksi

Keskisuomalaisen Suvi Widgrenin perheellä on edessä ensimmäinen joulu ulkomailla. Sitä edelsi hyppy tuntemattomaan, sillä vuoden alussa Widgren myi yrityksensä, perhe vuokrasi asuntonsa ja kesämökin, myi turhat tavarat pois, pakkasi kolme matkalaukkua ja lähti maailmalle. Kotiinpaluu koittaa vasta tammikuussa.

– Mieheni Petri jätti työnsä, ja kuusivuotiaan tyttäremme Vienon esikoulun opit jäivät osaltaan meidän vanhempien vastuulle. Nyt on takana lähes vuosi matkaa, ja paljon on nähty ja koettu. Indonesia, Uusi-Seelanti, Australia, Etelä-Amerikka, Galapagossaaret, Havaiji ja viimeisimpänä Pohjois-Amerikan kiertomatka.

Suvun kesken vietettyyn jouluun tottuneelle perheelle joulunodotus on tuonut mukanaan koti-ikävän. Onneksi Widgrenit on kutsuttu jouluksi Suvin ranskalaisen serkun ja tämän amerikkalaisen miehen sekä parin lasten luo Yhdysvaltain Marylandiin.

– Tuntuisi oudolta viettää joulu palmupuun alla helteessä, joten suunnitelmissa on joulu lumisissa maisemissa Pohjois-Amerikassa. Todennäköisesti pääsemme kokemaan kunnon amerikkalaisen joulun.

Joulun ydin on Widgrenille rauhoittuminen ja yhdessäolo. Se ei muutu, vaikka juhlaa vietetään ulkomailla. Kiireettömän tunnelman kruunaavat villasukatkin ovat kulkeneet mukana ympäri maailman.

– Syödään hyvin kynttilöiden loisteessa, rakkaimmat ihmiset ympärillä. Varmaan suurin muutos loppujen lopuksi on, että en pääse joulusaunaan.

STT

