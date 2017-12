Uutissuomalainen: Valtaosa uskoo Niinistön valintaan jo ensimmäisellä kierroksella

Kolme neljästä suomalaisesta uskoo, että Sauli Niinistö valitaan toiselle kaudelle jo presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä.

Vain 15 prosenttia ei usko Niinistön valintaan ensimmäisellä kierroksella, ja kymmenen prosenttia ei kerro asiasta mielipidettään.

Tutkija, vaalikommentaattori Sami Borgin mukaan osuus vastaa suurin piirtein Niinistön tämänhetkistä gallup-kannatusta.

– Siinä mielessä luku on uskottava tähän mittaushetkeen, sanoo Borg.

Kokoomuksen kannattajista jopa 90 prosenttia uskoo Niinistön valintaan ykköskierroksella. Heikoin usko Niinistöön on perussuomalaisten kannattajilla, joista 58 prosenttia uskoo hänen tulevan valituksi ensimmäisellä kierroksella.

Kyselyn on tehnyt Tietoykkönen, ja siihen vastasi noin tuhat suomalaista tällä viikolla.

