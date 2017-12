Vaasan jäähallin korjaustyöt menossa, Sport toivoo pääsevänsä kotihalliinsa joulun jälkeen

Jääkiekkoseura Sport ei joudu evakkoon Liigassa, sillä Vaasan jäähallin korjaustöiden on määrä valmistua ensi viikon keskiviikkoon mennessä. Sportin seuraava kotiottelu on 28. joulukuuta pelattava Sport-Jukurit.

Hallin korjaustyöt muuttuivat kiireellisiksi, koska ilmastointiputki putosi hallin katosta katsojien päälle viime sunnuntaina Raskasta joulua -konsertissa.

Seitsemän ihmistä loukkaantui onnettomuudessa. Poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus tutkivat onnettomuutta, ja Sportin mukaan alustava tutkinta on päättynyt.

Hallin on määrä olla käytössä 27. joulukuuta. Jääkiekon Liiga on joulutauolla, ja Sport pelaa tapaninpäivänä vierasottelun Porissa.

STT

Kuvat: