Vähävaraiset juhlivat joulua Helsingin Messukeskuksessa

Vähävaraiset ja yksinäiset viettävät omaa joulujuhlaansa tänäkin vuonna Helsingin Messukeskuksessa. Viime vuosina tilaisuuden isäntä Heikki Hursti on odottanut paikalle noin 1 600-1 800:aa osallistujaa.

Hurstin mukaan ruoka-apuun keskittyviä kansalaisjärjestöjä on syntynyt viime vuosina kuin ”sieniä sateella eri puolille maata”.

Hursti on kuitenkin sanonut, että hänen mielestään hädänalaisten auttaminen kuuluisi ensisijaisesti valtiovallalle. Hän on peräänkuuluttanut hallitukselta talvisodasta tuttua kaveria ei jätetä -henkeä muunakin kuin iskulauseena.

