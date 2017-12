Valmisteilla oleva todistusvalinta saa yliopistoilta vihreää valoa – STT kysyi kantaa yliopistoilta

Yliopistot suhtautuvat myönteisesti valmisteilla olevaan todistusvalintaan, jonka tarkoitus on yhtenäistää ylioppilastodistusten pisteytys opiskelijavalinnassa. Pisteytyksessä on tarkoitus painottaa matematiikan arvosanoja. STT:n kyselyyn vastanneissa seitsemässä yliopistossa tätä pidettiin pääosin perusteltuna.

Painotus herätti myös epäilyksiä. Vaasan yliopiston mukaan matematiikan korostaminen ei ole tavoiteltavaa kaikilla aloilla ja se voi yksipuolistaa hakijajoukkoa.

Todistusvalinnan on tarkoitus olla vuodesta 2020 lähtien pääväylä korkeakouluihin. Pääsykokeista ei ole määrä luopua täysin.

STT

Kuvat: